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Monitorado por Juventus, Inter de Milão e Tottenham, Di María negocia renovação com o PSG

Argentino pode deixar o clube francês no final da atual temporada a custo zero...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 09:06

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 09:06

Crédito: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP
Di María e o Paris Saint-Germain conversam por uma renovação. Conforme publicado pelo "L'Équipe", além da preocupação com Neymar e Mbappé, que encerram seus contratos em 2022, o argentino tem vínculo apenas até o final da atual temporada.
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Com Tuchel ainda no comando, Di María rejeitou uma proposta de renovar no final do ano passado. A relação com o alemão não era boa e o argentino vinha perdendo espaço. Porém, a chegada de Pochettino mudou o pensamento do camisa 11. O novo comandante fez com que ele fosse fundamental no seu esquema de jogo. O Paris Saint-Germain ofereceu uma prorrogação de contrato com corte salarial. A mídia francesa garante que o argentino entende o contexto econômico atual, mas quer dois anos de contrato.
Juventus, Inter de Milão e Tottenham já demonstraram interesse em contar com Di María. Com quatro gols e dez assistências na temporada, o camisa 11 mantém os clubes à sua volta, que monitoram a negociação com o PSG.

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