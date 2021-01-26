Monitorado por Juventus, Inter de Milão e Tottenham, Di María negocia renovação com o PSG

Di María e o Paris Saint-Germain conversam por uma renovação. Conforme publicado pelo "L'Équipe", além da preocupação com Neymar e Mbappé, que encerram seus contratos em 2022, o argentino tem vínculo apenas até o final da atual temporada.

Com Tuchel ainda no comando, Di María rejeitou uma proposta de renovar no final do ano passado. A relação com o alemão não era boa e o argentino vinha perdendo espaço. Porém, a chegada de Pochettino mudou o pensamento do camisa 11. O novo comandante fez com que ele fosse fundamental no seu esquema de jogo. O Paris Saint-Germain ofereceu uma prorrogação de contrato com corte salarial. A mídia francesa garante que o argentino entende o contexto econômico atual, mas quer dois anos de contrato.