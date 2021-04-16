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Monitorado por clubes europeus, lateral Luis Eduardo renova com o Grêmio até 2024

Também conhecido como 'Cuiabano', lateral-esquerdo de 18 anos é um dos principais destaques das categorias de base do Tricolor Gaúcho...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 19:30

LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2021 às 19:30
Crédito: Divulgação/Grêmio
Destaque das categorias de base e com convocações para a Seleção Brasileira Sub-17, o lateral-esquerdo Luis Eduardo 'Cuiabano' renovou seu contrato com o Grêmio até o fim de 2024. O acordo foi anunciado pelo clube na tarde desta sexta-feira.
+ Arrascaeta vive imbróglio no Flamengo, Palmeiras aumenta oferta por atacante… O Dia do MercadoLateral de muita potência física, Luis Eduardo celebrou a assinatura do contrato e enalteceu o trabalho de formação nas categorias de base do Tricolor Gaúcho.
- Cheguei ao Grêmio com 11 anos. É praticamente minha casa, o lugar onde aprendi muitas coisas que carrego na minha vida. A renovação é um marco especial para mim. Por tudo que eu vivi dentro do clube, poder estender meu vínculo e acreditar neste projeto que o Grêmio tem para a minha carreira é uma motivação muito grande. Estou muito feliz, focado, pronto para enfrentar os próximos obstáculos e desafios em busca dos meus sonhos. O primeiro deles é jogar profissionalmente pelo Grêmio. Estou me dedicando diariamente para alcançar essa meta.
Luis Eduardo é uma das grandes promessas do clube, tendo atraído inclusive a atenção de clubes holandeses e alemães, que o monitoram. O atleta se prepara para o início da temporada da equipe sub-20, mas pode receber chances em breve entre os profissionais.

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