Monitorado por clubes europeus, lateral Luis Eduardo renova com o Grêmio até 2024

Crédito: Divulgação/Grêmio

Destaque das categorias de base e com convocações para a Seleção Brasileira Sub-17, o lateral-esquerdo Luis Eduardo 'Cuiabano' renovou seu contrato com o Grêmio até o fim de 2024. O acordo foi anunciado pelo clube na tarde desta sexta-feira.

+ Arrascaeta vive imbróglio no Flamengo, Palmeiras aumenta oferta por atacante… O Dia do MercadoLateral de muita potência física, Luis Eduardo celebrou a assinatura do contrato e enalteceu o trabalho de formação nas categorias de base do Tricolor Gaúcho.

- Cheguei ao Grêmio com 11 anos. É praticamente minha casa, o lugar onde aprendi muitas coisas que carrego na minha vida. A renovação é um marco especial para mim. Por tudo que eu vivi dentro do clube, poder estender meu vínculo e acreditar neste projeto que o Grêmio tem para a minha carreira é uma motivação muito grande. Estou muito feliz, focado, pronto para enfrentar os próximos obstáculos e desafios em busca dos meus sonhos. O primeiro deles é jogar profissionalmente pelo Grêmio. Estou me dedicando diariamente para alcançar essa meta.