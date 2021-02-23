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Monitorado pelo Benfica, lateral de 20 anos deve disputar o Paulistão pelo São Caetano

Vinicius Ventura se destacou pelo América-MG e é observado por outros clubes europeus, como Benfica, Schalke 04 e Werder Bremen...
LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 13:14

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 13:14

Crédito: Lateral está muito próximo de acerto com o São Caetano (América-MG / Divulgação
O Paulistão estreia no próximo final de semana, com exceção do confronto entre São Caetano e Palmeiras, que foi adiado por conta da final da Copa do Brasil. De volta à elite do futebol paulista, o Azulão conta com um reforço interessante: Vinicius Ventura.
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Com apenas 20 anos, o lateral-esquerdo se destacou nas categorias do América-MG, chamando atenção de clubes europeus, como Benfica, Schalke 04 e Werder Bremen.
Diego Alonso, empresário de Ventura, revela que já receberam até carta de monitoramento da Europa, afirma que outras equipes brasileiras queriam a contratação do jovem lateral e, apesar de não ter sido anunciado pelo São Caetano ainda, diz que só falta a parte burocrática para finalizar a negociação com o clube paulista.
- Próximo do término do Brasileiro Sub-20 do ano passado, recebemos sondagens e até carta de monitoramento de alguns clubes da Europa (Portugal, Alemanha, Ucrânia, Estados Unidos e outros). Atualmente, o Ventura tem a possibilidade de jogar a primeira divisão do Paulista pelo São Caetano e, além disso, houve o contato de outras equipes do Nordeste para ele compor o elenco sub-23. Acredito que em breve isso se desenrole e o atleta seja apresentado no São Caetano. É o nosso interesse, do atleta e também do clube, faltando apenas a parte burocrática - comentou o empresário.
VEJA TABELA E SIMULE A RODADA FINAL DO BRASILEIRÃOPara seus agentes, o Paulistão é uma grande oportunidade para o jogador demonstrar seu potencial. Diego acredita que Ventura precisa de minutagem antes de ir para a Europa e vê o estadual de São Paulo como uma boa vitrine para a carreira do jogador. Ele também destaca o projeto do São Caetano para esta temporada.
- O planejamento de carreira que criamos para o Vinicius Ventura previa uma minutagem em um campeonato regional de grande expressão antes de alçar voos maiores e iniciar a carreira internacional. Nada melhor que isso seja feito em uma competição que todos estão de olho, como o Paulistão. Além disso, o projeto do São Caetano é audacioso e confiamos tanto no clube quanto na diretoria que vem conduzindo os trabalhos - concluiu.

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