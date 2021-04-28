AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Mônica, do São Paulo, sofre lesão no joelho e passará por cirurgia

Lateral e atacante chegou ao clube nesta temporada e rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. Tricolor não projetou um prazo para o retorno dela aos gramados 
...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 13:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 13:34
Crédito: Divulgação
A equipe feminina do São Paulo teve uma notícia ruim nesta quarta-feira (28). A lateral-direita e atacante Mônica sofreu uma lesão no joelho direito e terá de passar por uma cirurgia de reparação. A atleta teve o rompimento do ligamento cruzado anterior constatado nesta semana.
No Dia do Goleiro, veja os nomes da posição com mais jogos na história do São Paulo
A lesão aconteceu durante a preparação para a estreia no Brasileiro Feminino e após os exames de imagens, foi constatado o rompimento no joelho. Monica passará por uma cirurgia no local e logo iniciará a recuperação para voltar aos gramados.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! O São Paulo está na sétima colocação do Brasileiro Feminino, com quatro pontos conquistados. Até o momento, foram três jogos, com uma vitória (3x2 no São José), um empate (1x1 contra o Grêmio) e uma derrota (2x1 no clássico contra o Santos). A próxima partida do São Paulo na competição é nesta quarta-feira (28), contra o Flamengo, às 20h, na Arena Barueri.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho Cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de julho de 2026
Imagem de destaque
Como Cuba tenta recuperar sua soberania com reformas inspiradas na China e no Vietnã
Imagem de destaque
A erupção vulcânica que produziu o som mais alto registrado na história

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados