Mônica, do São Paulo, sofre lesão no joelho e passará por cirurgia

A equipe feminina do São Paulo teve uma notícia ruim nesta quarta-feira (28). A lateral-direita e atacante Mônica sofreu uma lesão no joelho direito e terá de passar por uma cirurgia de reparação. A atleta teve o rompimento do ligamento cruzado anterior constatado nesta semana.
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A lesão aconteceu durante a preparação para a estreia no Brasileiro Feminino e após os exames de imagens, foi constatado o rompimento no joelho. Monica passará por uma cirurgia no local e logo iniciará a recuperação para voltar aos gramados.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! O São Paulo está na sétima colocação do Brasileiro Feminino, com quatro pontos conquistados. Até o momento, foram três jogos, com uma vitória (3x2 no São José), um empate (1x1 contra o Grêmio) e uma derrota (2x1 no clássico contra o Santos). A próxima partida do São Paulo na competição é nesta quarta-feira (28), contra o Flamengo, às 20h, na Arena Barueri.