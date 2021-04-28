Mônica, do São Paulo, sofre lesão no joelho e passará por cirurgia

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A equipe feminina do São Paulo teve uma notícia ruim nesta quarta-feira (28). A lateral-direita e atacante Mônica sofreu uma lesão no joelho direito e terá de passar por uma cirurgia de reparação. A atleta teve o rompimento do ligamento cruzado anterior constatado nesta semana.

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A lesão aconteceu durante a preparação para a estreia no Brasileiro Feminino e após os exames de imagens, foi constatado o rompimento no joelho. Monica passará por uma cirurgia no local e logo iniciará a recuperação para voltar aos gramados.