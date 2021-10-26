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futebol

Mönchengladbach x Bayern: onde assistir, horário e escalações do confronto da Copa da Alemanha

Após vitórias na estreia, equipes enfrentam nesta quarta-feira pela segunda rodada...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 19:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2021 às 19:12
Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
O Borussia Mönchengladbach enfrenta o Bayern de Munique nesta quarta-feira, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Borussia-Park, em partida válida pela segunda rodada da Copa da Alemanha. O Borussia abriu os trabalhos na competição com um triunfo sobre o Kaiserslautern por 1 a 0, com gol de Lars Stindl. A equipe ocupa a 12ª posição na tabela da Bundesliga, com 11 pontos (três vitórias, dois empates e quatro derrotas).
Já o Bayern aplicou uma goleada o sobre o Bremer, da quinta divisão, por 12 a 0, na abertura da Copa da Alemanha. Os gols foram marcados por Choupo-Moting, três vezes, Musiala, Jan-Luca Warm, contra, Malik Tillman, Leroy Sané, Cuisance, Bouna Sarr e Corentin Tolisso.
Na Bundesliga, o time tem 22 pontos (um a mais do que o segundo colocado, o Borussia Dortmund), com sete vitórias, um empate e uma derrota. O Bayern também lidera o Grupo E da Champions League.FICHA TÉCNICA
Borussia Mönchengladbach x Bayern de MuniqueCopa da AlemanhaSegunda rodada​Data e horário: 27/10/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Estádio Borussia-Park, em Dortmund (ALE)Transmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (Técnico: Adi Hütter)Sommer; Ginter, Beyer, Elvedi; Scally, Zakaria, Neuhaus, Bensebaini; Hofmann, Stindl; Plea.
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Sule, Upamecano, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Coman; Lewandowski.

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