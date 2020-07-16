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futebol

Monchengladbach sonha com empréstimo de jovem do Barça

Equipe alemã quer a contratação de Pedri para a próxima temporada. Atleta tem apenas 17 anos, jogou a última temporada pelo Las Palmas e pode integrar elenco principal do Barça...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 15:25

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 15:25

Crédito: Divulgação/Las Palmas
Pedri González, meia-atacante de apenas 17 anos, foi contratado pelo Barcelona junto ao Las Palmas e deve integrar a equipe principal culé na próxima temporada. No entanto, o futebol da joia desperta interesse do Borussia Monchengladbach, que tem a intenção de contratar por empréstimo o espanhol.
Max Eberl, diretor esportivo da entidade alemã, afirmou em entrevista para a “Sky” da Alemanha que irá tentar contar com o atleta para a próxima Bundesliga.
- Queremos e vamos tentar trabalhar para chegar em soluções criativas.
Pedri foi contratado ainda no último ano de 2019, quando tinha apenas 16 anos, mas jogou esta temporada na segunda divisão espanhola. Entretanto, o presidente do Barça, Bartomeu, garantiu que ele e Trincão devem fazer parte da primeira equipe blaugrana. Em 34 partidas disputadas, o atleta marcou três gols e deu sete assistências.

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