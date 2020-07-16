Monchengladbach sonha com empréstimo de jovem do Barça

Crédito: Divulgação/Las Palmas

Pedri González, meia-atacante de apenas 17 anos, foi contratado pelo Barcelona junto ao Las Palmas e deve integrar a equipe principal culé na próxima temporada. No entanto, o futebol da joia desperta interesse do Borussia Monchengladbach, que tem a intenção de contratar por empréstimo o espanhol.

Max Eberl, diretor esportivo da entidade alemã, afirmou em entrevista para a “Sky” da Alemanha que irá tentar contar com o atleta para a próxima Bundesliga.

- Queremos e vamos tentar trabalhar para chegar em soluções criativas.