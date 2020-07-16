Monchengladbach sonha com empréstimo de jovem do Barça

Pedri González, meia-atacante de apenas 17 anos, foi contratado pelo Barcelona junto ao Las Palmas e deve integrar a equipe principal culé na próxima temporada. No entanto, o futebol da joia desperta interesse do Borussia Monchengladbach, que tem a intenção de contratar por empréstimo o espanhol.
Max Eberl, diretor esportivo da entidade alemã, afirmou em entrevista para a “Sky” da Alemanha que irá tentar contar com o atleta para a próxima Bundesliga.
- Queremos e vamos tentar trabalhar para chegar em soluções criativas.
Pedri foi contratado ainda no último ano de 2019, quando tinha apenas 16 anos, mas jogou esta temporada na segunda divisão espanhola. Entretanto, o presidente do Barça, Bartomeu, garantiu que ele e Trincão devem fazer parte da primeira equipe blaugrana. Em 34 partidas disputadas, o atleta marcou três gols e deu sete assistências.