Monaco x PSG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Ligue 1

O Paris Saint-Germain visita o Monaco neste domingo, às 9h (horário de Brasília), pelo Campeonato Francês. A equipe de Mauricio Pochettino tem 15 pontos de diferença para o Olympique Marseille e busca se aproximar do título antecipado em um duelo equilibrado.SÓ A VITÓRIA INTERESSA- Temos que olhar para frente e vencer todos os jogos. Vamos enfrentar uma equipe muito boa, que inevitavelmente vai querer esquecer a eliminação da Liga Europa. Há tristeza e decepção pelo que vivemos em Madri, mas você não pode parar de jogar futebol e temos que alcançar o objetivo que nos resta - ressaltou Mauricio Pochettino, técnico do PSG.