Monaco x PSG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Ligue 1

O Paris Saint-Germain visita o Monaco neste domingo, às 9h (horário de Brasília), pelo Campeonato Francês. A equipe de Mauricio Pochettino tem 15 pontos de diferença para o Olympique Marseille e busca se aproximar do título antecipado em um duelo equilibrado.SÓ A VITÓRIA INTERESSA- Temos que olhar para frente e vencer todos os jogos. Vamos enfrentar uma equipe muito boa, que inevitavelmente vai querer esquecer a eliminação da Liga Europa. Há tristeza e decepção pelo que vivemos em Madri, mas você não pode parar de jogar futebol e temos que alcançar o objetivo que nos resta - ressaltou Mauricio Pochettino, técnico do PSG.
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NÃO VIVE O MELHOR MOMENTOEmbora o Monaco conte com o talento de Ben Yedder, artilheiro do Campeonato Francês com 15 gols, o clube não vence uma partida há três jogos. No entanto, a equipe de Philippe Clement já venceu pesos pesados, como Olympique Marseille e Lyon e não é um adversário fácil.
FICHA TÉCNICA:Monaco x PSG
Data e horário: 20/3/2022, às95h (de Brasília)Local: Stade Louis II, em Mônaco (FRA)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MONACO (Técnico: Philippe Clement)Nubel; Aguilar, Disasi, Maripan e Caio Henrique; Martins, Fofana, Tchouameni e Golovin; Ben Yedder e Volland
Desfalques: Cesc Fabregas e Krepin Diatta (machucados)
PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Mendes; Paredes, Pereira e Verratti; Icardi, Mbappé e Neymar
Desfalques: Lionel Messi, Di Maria, Juan Bernat e Layvin Kurzawa (machucados)