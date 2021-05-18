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Monaco x Paris Saint-Germain: saiba onde assistir e prováveis escalações da final da Copa da França

Equipes fazem a decisão do torneio eliminatório na capital francesa nesta quarta-feira. PSG busca o 14º título, enquanto Monaco quer encerrar jejum de 30 anos e vencer a sexta vez...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 14:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 14:54
Crédito: VALERY HACHE / AFP
Chegou a hora da final da Copa da França. Nesta quarta-feira, Monaco e Paris Saint-Germain fazem a decisão do torneio eliminatório no Stade de France, na capital do país. Após fazerem a final em 1985 e 2010, as equipes se encontram pela terceira vez valendo a taça. A bola rola às 16h15 (de Brasília).
+ Veja a tabela do Campeonato FrancêsO técnico Niko Kovac elogiou o Paris Saint-Germain e disse que acredita na força de sua equipe para vencer a equipe da capital francesa.
- Sabemos que é uma final, é o último jogo. Vencemos cinco jogos para atingir este objetivo. Ambos queremos vencer este duelo. Esperamos um confronto muito forte entre duas grandes equipes, mas acreditamos nas nossas qualidades. Vamos ver o que o futuro reserva - disse Kovac.
Antes do jogo, o técnico Mauricio Pochettino elogiou o Monaco e citou as duas vitórias que o time do principado teve contra os parisienses no Campeonato Francês.
- O Monaco é uma equipe fisicamente forte, que tem muita qualidade. Amanhã é uma final e é sempre diferente, e é uma competição diferente. Esperamos reverter a tendência amanhã - disse Pochettino.
+ Título, Champions, Liga Europa, rebaixamento… Veja o que está em jogo na última rodada dos principais campeonatos europeusFICHA TÉCNICA
Monaco x Paris Saint-GermainCopa da França - Final
Data e horário: 19/05/2021, às 16h15 (de Brasília)​Local: Stade de France, em Paris (FRA)Árbitro: François LetexierAssistentes: Cyril Mugnier e Mehdi RahmouniOnde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS TIMES
MONACO (Técnico: Niko Kovac)Majecki; Sidibé, Maripán, Badiashile e Caio Henrique; Gelson Martins, Fofana, Tchouaméni e Golovin; Ben Yedder e Volland.
Desfalques: Pietro Pellegri e Sofiane Diop (lesionados); Jovetic (dúvida).
PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Keylors Navas; Florenzi, Marquinhos, Kehrer e Bakker; Paredes, Ander Herrera, Di María, Rafinha e Mbappé; Moise Kean.
Desfalques: Draxler, Kurzawa e Verratti (lesionados); Neymar e Kimpembe (suspensos); Gueye e Diallo (dúvidas).

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