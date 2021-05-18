Monaco x Paris Saint-Germain: saiba onde assistir e prováveis escalações da final da Copa da França

Crédito: VALERY HACHE / AFP

Chegou a hora da final da Copa da França. Nesta quarta-feira, Monaco e Paris Saint-Germain fazem a decisão do torneio eliminatório no Stade de France, na capital do país. Após fazerem a final em 1985 e 2010, as equipes se encontram pela terceira vez valendo a taça. A bola rola às 16h15 (de Brasília).

+ Veja a tabela do Campeonato FrancêsO técnico Niko Kovac elogiou o Paris Saint-Germain e disse que acredita na força de sua equipe para vencer a equipe da capital francesa.

- Sabemos que é uma final, é o último jogo. Vencemos cinco jogos para atingir este objetivo. Ambos queremos vencer este duelo. Esperamos um confronto muito forte entre duas grandes equipes, mas acreditamos nas nossas qualidades. Vamos ver o que o futuro reserva - disse Kovac.

Antes do jogo, o técnico Mauricio Pochettino elogiou o Monaco e citou as duas vitórias que o time do principado teve contra os parisienses no Campeonato Francês.

- O Monaco é uma equipe fisicamente forte, que tem muita qualidade. Amanhã é uma final e é sempre diferente, e é uma competição diferente. Esperamos reverter a tendência amanhã - disse Pochettino.

+ Título, Champions, Liga Europa, rebaixamento… Veja o que está em jogo na última rodada dos principais campeonatos europeusFICHA TÉCNICA

Monaco x Paris Saint-GermainCopa da França - Final

Data e horário: 19/05/2021, às 16h15 (de Brasília)​Local: Stade de France, em Paris (FRA)Árbitro: François LetexierAssistentes: Cyril Mugnier e Mehdi RahmouniOnde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS TIMES

MONACO (Técnico: Niko Kovac)Majecki; Sidibé, Maripán, Badiashile e Caio Henrique; Gelson Martins, Fofana, Tchouaméni e Golovin; Ben Yedder e Volland.

Desfalques: Pietro Pellegri e Sofiane Diop (lesionados); Jovetic (dúvida).

PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Keylors Navas; Florenzi, Marquinhos, Kehrer e Bakker; Paredes, Ander Herrera, Di María, Rafinha e Mbappé; Moise Kean.