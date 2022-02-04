Monaco x Lyon: onde assistir, horário e escalações do jogo do Francês

Mais dois jogos acontecem neste sábado pelo Campeonato Francês. Nesse sentido, o Monaco enfrenta o Lyon no Stade Louis II, às 17h (horário de Brasília), pela 23ª rodada da Ligue 1. As duas equipes lutam para entrar no G4 da tabela de classificação.> Técnicos que não deram certo no clube onde tiveram destaque como jogadorO Monaco vem de uma importante vitória nas oitavas de final da Copa da França. O time do principado eliminou venceu o Lens por 4 a 2 e, antes de enfrentar Amiens nas quartas, tem o Lyon pela frente.
Já o Lyon foi, junto ao Paris FC, eliminado da Copa da França após incidentes na partida entre as duas equipes em dezembro de 2021. No intervalo daquele jogo, torcedores começaram a arremessar sinalizadores nos rivais.
Assim, grande parte da torcida invadiu o gramado para fugir da briga nas arquibancadas e a polícia local foi acionada (clique aqui e saiba mais). Assim, o Lyon tem agenda apenas no Campeonato Francês.FICHA TÉCNICAMonaco x LyonData e horário: 05/02/2022, às 17h (de Brasília)Local: Stade Louis II, em Mônaco (MON)Árbitro: Ruddy BuquetAssistentes: Guillaume Debart e Aurélien BerthomieuTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
MONACO (Técnico: Philippe Clement)Nubel; Caio Henrique, Mariapan, Disasi e Vanderson; Tchouameni, Diop, Fofana e Golovin; Volland e Ben Yedder
LYON (Técnico: Peter Bosz)Lopes; Gusto, Emerson, Denayer e Lukeba; Dubois, Cherki e Caqueret; Paqueta, Ndombele e Dembele