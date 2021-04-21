Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Monaco vence o Lyon e avança para as semifinais da Copa da França

Time do principado é dominado na etapa inicial, mas, após expulsão de zagueiro do Lyon no segundo tempo, marca duas vezes e garante vaga entre os quatro melhores...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 18:35

Crédito: PHILIPPE DESMAZES / AFP
Pelas quartas de final da Copa da França, o Monaco visitou o Lyon nesta quarta-feira e a equipe do principado venceu o time de Rudi Garcia por 2 a 0. Os gols foram marcados por Ben Yedder e Volland, ambos na etapa final no Parc OL.
+ Veja a tabela da Ligue 1Jogando em casa, o Lyon praticamente teve um treino de ataque contra defesa no primeiro tempo, mas, sem efetividade, a equipe não conseguiu balançar as redes. Ao todo, foram dez finalizações dos Gones contra nenhuma do Monaco até o intervalo.
A situação mudou no segundo tempo, especialmente com a expulsão de Diomande aos cinco minutos. O zagueiro do Lyon fez pênalti em Ballo-Touré, levou o segundo amarelo e Ben Yedder converteu a cobrança. Pouco depois, Volland recebeu de Ben Yedder e encheu o pé para fazer o segundo.
O Monaco agora aguarda o sorteio para saber quem será o adversário nas semifinais. Montpellier, Rumilly Vallières e Paris Saint-Germain já estavam classificados.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados