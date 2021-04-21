Monaco vence o Lyon e avança para as semifinais da Copa da França

Pelas quartas de final da Copa da França, o Monaco visitou o Lyon nesta quarta-feira e a equipe do principado venceu o time de Rudi Garcia por 2 a 0. Os gols foram marcados por Ben Yedder e Volland, ambos na etapa final no Parc OL.
+ Veja a tabela da Ligue 1Jogando em casa, o Lyon praticamente teve um treino de ataque contra defesa no primeiro tempo, mas, sem efetividade, a equipe não conseguiu balançar as redes. Ao todo, foram dez finalizações dos Gones contra nenhuma do Monaco até o intervalo.
A situação mudou no segundo tempo, especialmente com a expulsão de Diomande aos cinco minutos. O zagueiro do Lyon fez pênalti em Ballo-Touré, levou o segundo amarelo e Ben Yedder converteu a cobrança. Pouco depois, Volland recebeu de Ben Yedder e encheu o pé para fazer o segundo.
O Monaco agora aguarda o sorteio para saber quem será o adversário nas semifinais. Montpellier, Rumilly Vallières e Paris Saint-Germain já estavam classificados.