Monaco só negocia seu artilheiro por valor acima de R$ 230 milhões

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Artilheiro do Campeonato Francês 2019/20, o atacante Ben Yedder, do Monaco, interessa a vários clubes, notadamente Paris Saint-Germain e Manchester United. E, nesta segunda-feira, a diretoria no clube monegasco avisou que só liberará o jogador se vier uma proposta de 40 milhões de euros (R$ 239 milhões).

Wissan Ben Yedder, de 29 é francês de ascendência tunisina. Entre 2010 e 2016 defendeu com sucesso o Toulouse e foi contratado pelo Sevilla por 9 milhões de euros. Em agosto de 2019, o Monaco topou pagar 40 milhões de euros para repatriá-lo. E é exatamente por este valor que o time monegasco espera negociá-lo.