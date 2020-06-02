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futebol

Monaco só negocia seu artilheiro por valor acima de R$ 230 milhões

Ben Yedder foi o goleador do Campeonato Francês e interessa a Manchester United e PSG. Mas para tirá-lo do clube monegasco, será preciso desembolsar uma fortuna...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 22:59

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 22:59

Crédito: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP
Artilheiro do Campeonato Francês 2019/20, o atacante Ben Yedder, do Monaco, interessa a vários clubes, notadamente Paris Saint-Germain e Manchester United. E, nesta segunda-feira, a diretoria no clube monegasco avisou que só liberará o jogador se vier uma proposta de 40 milhões de euros (R$ 239 milhões).
Wissan Ben Yedder, de 29 é francês de ascendência tunisina. Entre 2010 e 2016 defendeu com sucesso o Toulouse e foi contratado pelo Sevilla por 9 milhões de euros. Em agosto de 2019, o Monaco topou pagar 40 milhões de euros para repatriá-lo. E é exatamente por este valor que o time monegasco espera negociá-lo.
O jogador, desde o fim da Copa da Rússia, vem sendo figurinha carimbada na seleção francesa e marcou dois gols (ambos contra Andorra pela eliminatórias da Euro). Na Liga Francesa, marcou 18 gols e terminou a competição empatado no topo dos artilheiros juntamente com Mbappé, astro do PSG.E MAIS:Confira o ranking dos clubes brasileiros no Tik TokO dia do mercado: Fluminense confirma retorno de Fred...COLUNA DE VÍDEO:  mercado espera desfecho da novela LautaroNainggolan manifesta desejo de voltar à Roma, diz dirigente E MAIS:

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