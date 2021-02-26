Monaco monitora situação de Lacazette para próxima temporada

O Monaco monitora a situação de Lacazette no Arsenal e pode fazer uma proposta pelo atacante na próxima janela de transferências, segundo o “The Mirror”. O francês tem contrato com os Gunners até 2022 e não vem sendo aproveitado pelo técnico Mikel Arteta na equipe titular nas últimas partidas.O Monaco vem fazendo uma boa campanha na Ligue 1 e visa conquistar uma vaga na Champions League ou na Liga Europa da próxima temporada. Com isso, o técnico Niko Kovac precisará de mais qualidade técnica no plantel e o centroavante de 29 anos é visto como o nome certo para reforçar o já forte setor ofensivo do clube.
Desde que chegou ao Arsenal em 2017, Lacazette conquistou apenas dois títulos na Inglaterra, sendo ambos após a chegada de Arteta. O atleta já participou de 156 jogos com a camisa dos Gunners, marcou 58 gols e contribuiu com 28 assistências. O comandante espanhol dá preferência por Aubameyang após renovar contrato por três épocas.