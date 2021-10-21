Monaco marca perto do fim e consegue vitória heroica contra o PSV pela Liga Europa

Nesta quinta-feira, a Liga Europa encontrou a vitória heroica do Monaco sobre o PSV por 2 a 1. O gol da vitória dos monegascos saiu aos 44 minutos, com Sofiane Diop, mas o time visitante já havia marcado anteriormente com Boadu. O PSV, derrotado no fim do jogo, ainda fez um gol com Gakpo.
ABRIU O PLACARO Monaco conseguiu levar a melhor no campo ofensivo no início da partida desta quarta-feira. A equipe visitante foi ao ataque e, aos dezenove minutos, marcou o primeiro gol do confronto com Myron Boadu após assistência do brasileiro Caio Henrique.
ATAQUEAinda na primeira etapa, o PSV buscou reagir ao gol marcado pelo Monaco na partida. O time holandês foi ao ataque para marcar, e finalizou em seis ocasiões, sendo três travadas e outras duas para fora. No único chute ao gol, o goleiro adversário defendeu.
EMPATENo segundo tempo, o PSV conseguiu transformar as suas chances de ataque em gol após tantas tentativas. O time da casa foi ao campo ofensivo e, aos quatorze minutos, conseguiu marcar o gol que deixou tudo igual no placar com Cody Gakpo após assistência de Carlos Vinicius.
VITÓRIAO Monaco permaneceu no campo ofensivo durante grande parte da etapa final, e não conseguiu oferecer perigo ao PSV até os minutos finais quando, aos 44 minutos do segundo tempo, os monegascos saíram da partida com a vitória após gol de Sofiane Diop.
SEQUÊNCIAO PSV enfrenta o Ajax neste domingo, às 11:45h (de Brasília) pela Eredivisie. O Monaco enfrenta o Montpellier pela Ligue 1 neste domingo, às 12h (de Brasília).