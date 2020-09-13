Monaco leva susto, mas vence Nantes e assume liderança

Crédito: Diop foi responsável por abrir o marcador do jogo (VALERY HACHE / AFP

O Monaco conseguiu uma vitória importante contra o Nantes dentro de casa por 2 a 1 para assumir a liderança do Campeonato Francês. Os gols foram marcados por Diop, logo no início do confronto, e Geubbels. O time levou susto ao sofrer gol de empate quando vencia por 1 a 0, mas respndeu de forma rápida e eficiente.

DOMÍNIO MANDANTEO Monaco dominou a primeira etapa desde os cinco minutos de partida quando Diop aproveitou cruzamento rasteiro da direita e finalizou sem chances para abrir o placar. Apesar do gol, o time mandante não conseguiu ampliar o placar apesar de ter tido chances e parado no travessão e no goleiro Lafont.

APESAR DA PRESSÃO...Apesar de um segundo tempo mais morno, o Monaco voltou para tentar matar o jogo e a primeira grande chance foi com Ben Yedder parando na trave. No entanto, o Nantes empatou o placar com Blas aproveitando cruzamento e contou com falha do goleiro Majecki.