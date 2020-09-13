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futebol

Monaco leva susto, mas vence Nantes e assume liderança

Equipe conquistou vitória por 2 a 1 pelo Campeonato Francês após dominar o duelo durante os 90 minutos. Fábregas participa bem e Ben Yedder passa em branco...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 13:57

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2020 às 13:57
Crédito: Diop foi responsável por abrir o marcador do jogo (VALERY HACHE / AFP
O Monaco conseguiu uma vitória importante contra o Nantes dentro de casa por 2 a 1 para assumir a liderança do Campeonato Francês. Os gols foram marcados por Diop, logo no início do confronto, e Geubbels. O time levou susto ao sofrer gol de empate quando vencia por 1 a 0, mas respndeu de forma rápida e eficiente.
DOMÍNIO MANDANTEO Monaco dominou a primeira etapa desde os cinco minutos de partida quando Diop aproveitou cruzamento rasteiro da direita e finalizou sem chances para abrir o placar. Apesar do gol, o time mandante não conseguiu ampliar o placar apesar de ter tido chances e parado no travessão e no goleiro Lafont.
APESAR DA PRESSÃO...Apesar de um segundo tempo mais morno, o Monaco voltou para tentar matar o jogo e a primeira grande chance foi com Ben Yedder parando na trave. No entanto, o Nantes empatou o placar com Blas aproveitando cruzamento e contou com falha do goleiro Majecki.
TRANQUILIDADE​Quatro minutos após ter sofrido o empate, o Monaco voltou a ficar na frente do marcador após o gol de Geubbels, que recebeu boa bola enfiada entre os defensores e chutou na saída do goleiro. O time perdeu outras oportunidades para ampliar o placar, mas conquistou os três pontos e segue invito.

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