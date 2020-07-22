Monaco lança uniforme que relembra grandes conquistas do passado

O Monaco, em parceria com a Kappa, lançou nesta quarta-feira uma nova camisa. No entanto, ela não é assim tão nova, afinal, relembra os torcedores de um passado brilhante, quando o uniforme era vestido por nomes como Thierry Henry, David Trezeguet e Ludovic Giuly.

O uniforme “Away” continua a celebrar a diagonal projetada pela princesa Grace há 60 anos. Ele tem pequenos recortes triangulares nas mangas e uma gola semiaberta em dois tons, em uma revisitação da camisa azul e amarela usada no final dos anos 90 e, em particular, durante a temporada de 1999/2000.Naquela ocasião, o clube conquistou seu sétimo título do Campeonato Francês. Depois, viria a levantar mais uma vez o caneco, em 2016/2017, e alcançaria o maior lugar do pódio na Copa da Liga Francesa (2002/03) e Supercopa da França (2000).