Nesta quinta-feira, o Rumilly Vallières e Monaco se enfrentaram no Parc des Sports, na cidade de Annecy pela semifinal da Copa da França. O confronto terminou com vitória do Monaco por 5 a 1, com gols marcados por Bozon (contra), Tchouaméni, Ben Yedder, Fábregas e Golovin, e Peuget para o time que saiu com a derrota.
ABRIU O PLACARContrariando as previsões que colocavam o Monaco como a equipe que pressionaria desde o primeiro minuto, o Rumilly Vallières conseguiu sair na frente do placar. Aos 20 minutos, Alexis Peuget marcou após receber a assistência de Joris Cottin.
VIRADAApesar do bom começo do Rumilly Vallières, o Monaco entrou em campo para chegar na final da Copa da França. Dessa forma, aos 27 minutos, a equipe conseguiu empatar com gol contra de Arthur Bozon. Cinco minutos depois, aos 32', Aurélien Tchouaméni virou o confronto após receber de Cesc Fábregas.
GOLEADANa segunda etapa, o Monaco não deu chances para o Rumilly Vallières sonhar em atacar. Foram três gols marcados nos 45 minutos finais, começando com Ben Yedder, aos 10', acrescentando com Cesc Fábregas aos 33', e finalizando com Golovin aos 37'.
FINALApós a goleada aplicada contra o Rumilly Vallières nesta quinta-feira, o Monaco enfrenta o Paris Saint-Germain na próxima quarta-feira, dia 19 de maio, às 16:15h (de Brasília).
SEQUÊNCIAAntes da final, o Monaco ainda enfrenta o Stade Rennais pela Ligue 1 às 16h (de Brasília) deste domingo. O Rumilly Vallières, por sua vez, já encerrou a sua temporada.