Monaco goleia o Nimes e assume a terceira colocação do Francês

Crédito: VALERY HACHE / AFP

Com o brasileiro Caio Henrique em campo, o Monaco não sofreu para derrotar o Nimes, na manhã deste domingo, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1, por 3 a 0. Os gols foram marcados por Diop, Gelson Martins e Holland.

A partida foi absolutamente tranquila para o Monaco, que teve mais posse de bola (67 a 33), mais chances de gol (17 a 6) e mais do que o dobro de passes trocados (614 a 291). Logo aos 19, Diop abriu o placar para os donos da casa. Quando a vitória já estava bem encaminhada, Lucas Deaux, do Nimes, foi expulso, aos 24 da etapa complementar. A partir daí, a vantagem ficou ainda mais evidente e o time comandado por Nico Kovac fez mais dois, com Gelson Martins e Holland.

PanoramaCom o resultado, o Monaco subiu para a terceira colocação na Ligue 1 com 23 pontos e está atrás apenas do PSG (25) e do Lyon, que também têm 23. O trio tem 12 jogos e é seguido de perto por Montpellier (23), Lille (22) e Olympique de Marselha (21). Os dois últimos que jogos a menos (11 e 10, respectivamente). O Lille, aliás, entra em campo ainda neste domingo, às 17h, fora de casa, contra o Saint-Étienne.

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