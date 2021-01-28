Monaco espera conseguir acordo por Lucas Torreira nesta temporada

Próximo do fim da janela de transferências de janeiro, o Monaco segue na disputa pela contratação por empréstimo do meio-campista Lucas Torreira, segundo o jornal “As”. O jogador está no Atlético de Madrid, mas pertence ao Arsenal e o clube inglês está insatisfeito com as poucas oportunidades que o uruguaio tem na equipe espanhola.Além dos franceses, a publicação também afirma que Valencia, Lazio, Torino e Fiorentina também monitoram a situação do atleta de 24 anos. O bom relacionamento entre o Monaco e o Atlético de Madrid também pode facilitar a ida do meio-campista para o futebol francês, mas Simeone conta com o jogador até o fim da temporada.