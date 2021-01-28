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futebol

Monaco espera conseguir acordo por Lucas Torreira nesta temporada

Clube francês quer contar com o meio-campista do Arsenal, mas que está emprestado ao Atlético de Madrid. Gunners querem que uruguaio tenha mais minutos de jogo...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 09:38

LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 09:38
Crédito: Álex Marín / Atlético de Madrid
Próximo do fim da janela de transferências de janeiro, o Monaco segue na disputa pela contratação por empréstimo do meio-campista Lucas Torreira, segundo o jornal “As”. O jogador está no Atlético de Madrid, mas pertence ao Arsenal e o clube inglês está insatisfeito com as poucas oportunidades que o uruguaio tem na equipe espanhola.Além dos franceses, a publicação também afirma que Valencia, Lazio, Torino e Fiorentina também monitoram a situação do atleta de 24 anos. O bom relacionamento entre o Monaco e o Atlético de Madrid também pode facilitar a ida do meio-campista para o futebol francês, mas Simeone conta com o jogador até o fim da temporada.
> Veja a tabela da Ligue 1
Até o momento, Torreira participou de apenas nove jogos do Campeonato Espanhol, sendo apenas dois como titular. Apesar da pouca participação, a equipe colchonera é líder da La Liga com sete pontos de diferença para o Real Madrid e um jogo a menos. O clube também segue vivo na Champions League e encara o Chelsea nas oitavas de final.

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