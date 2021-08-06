Monaco domina o jogo, mas empata com o Nantes na estreia do Campeonato Francês

Crédito: Divulgação/Twitter Nantes

Um ponto para cada lado na primeira partida da nova temporada do Campeonato Francês. Na tarde desta sexta-feira, Monaco e Nantes empataram por 1 a 1, no Stade Louis II, em jogo válido pela primeira rodada da competição. Gelson Martins abriu o placar para o time da casa e Castelletto deixou tudo igual. A equipe do Principado teve mais posse de bola, pressionou no fim, mas não conseguiu a vitória.

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O Monaco foi melhor durante todo o primeiro tempo e logo nos primeiros minutos, criou uma boa chance. O lateral-esquerdo brasileiro enfiou boa bola para Diop, que, dentro da área, conseguiu o cruzamento rasteiro para Boadu. Mesmo na pequena área, o camisa 9 não conseguiu o domínio e desperdiçou a oportunidade.INACREDITÁVEL

No entanto, poucos minutos depois, o Monaco desperdiçou a primeira grande chance da nova temporada do Campeonato Francês. Ludovic Blas recuou a bola muito mal para o goleiro Lafont. Assim, Boadu cortou a linha de passe, ficou cara a cara com o arqueiro do Nantes dentro da área, tirou Lafont da jogada e isolou. PRESSÃO FUNCIONA

O Monaco foi melhor durante todo o primeiro tempo, criou as melhores chances de gol e chegou a ter, segundo o site "SofaScore", 72% da posse de bola. Contudo, nada disso bastou para o Nantes conseguir o empate na primeira finalização que deu ao gol no jogo. Depois de uma cobrança de escanteio, Castelletto subiu mais alto que todos e balançou as redes.UM PONTO PARA CADA LADO

No segundo tempo, o Monaco manteve a superioridade sobre o Nantes, mas não conseguiu ser efetivo. A melhor chance veio apenas na reta final do segundo tempo. Depois de uma bola alçada na área, o time do Principado conseguiu, pelo menos, três finalizações dentro da área que foram rebatidas pela defesa.

No total, o Monaco teve 75% de posse de bola e conseguiu 15 finalizações, contra apenas cinco do Nantes. O time visitante, contudo, "fechou a casinha" na reta final do confronto e segurou o empate.SEQUÊNCIA