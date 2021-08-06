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Monaco domina o jogo, mas empata com o Nantes na estreia do Campeonato Francês

O Monaco teve mais posse de bola, foi superior, pressionou no fim, mas não conseguiu ser efetivo no segundo tempo para conseguir a vitória...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 17:52

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 17:52

Crédito: Divulgação/Twitter Nantes
Um ponto para cada lado na primeira partida da nova temporada do Campeonato Francês. Na tarde desta sexta-feira, Monaco e Nantes empataram por 1 a 1, no Stade Louis II, em jogo válido pela primeira rodada da competição. Gelson Martins abriu o placar para o time da casa e Castelletto deixou tudo igual. A equipe do Principado teve mais posse de bola, pressionou no fim, mas não conseguiu a vitória.
> O Campeonato Francês começou! Clique aqui e confira a tabela MONACO PRESSIONA
O Monaco foi melhor durante todo o primeiro tempo e logo nos primeiros minutos, criou uma boa chance. O lateral-esquerdo brasileiro enfiou boa bola para Diop, que, dentro da área, conseguiu o cruzamento rasteiro para Boadu. Mesmo na pequena área, o camisa 9 não conseguiu o domínio e desperdiçou a oportunidade.INACREDITÁVEL
No entanto, poucos minutos depois, o Monaco desperdiçou a primeira grande chance da nova temporada do Campeonato Francês. Ludovic Blas recuou a bola muito mal para o goleiro Lafont. Assim, Boadu cortou a linha de passe, ficou cara a cara com o arqueiro do Nantes dentro da área, tirou Lafont da jogada e isolou. PRESSÃO FUNCIONA
O Monaco foi melhor durante todo o primeiro tempo, criou as melhores chances de gol e chegou a ter, segundo o site "SofaScore", 72% da posse de bola. Contudo, nada disso bastou para o Nantes conseguir o empate na primeira finalização que deu ao gol no jogo. Depois de uma cobrança de escanteio, Castelletto subiu mais alto que todos e balançou as redes.UM PONTO PARA CADA LADO
No segundo tempo, o Monaco manteve a superioridade sobre o Nantes, mas não conseguiu ser efetivo. A melhor chance veio apenas na reta final do segundo tempo. Depois de uma bola alçada na área, o time do Principado conseguiu, pelo menos, três finalizações dentro da área que foram rebatidas pela defesa.
No total, o Monaco teve 75% de posse de bola e conseguiu 15 finalizações, contra apenas cinco do Nantes. O time visitante, contudo, "fechou a casinha" na reta final do confronto e segurou o empate.SEQUÊNCIA
Agora, o Nantes volta a campo no domingo da próxima semana (15), às 10h, contra Metz, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Francês. Já o Monaco volta as atenções para a Liga dos Campeões. O time do principado recebe o Sparta Praga na próxima terça-feira, às 15h, em partida válida pelo jogo da volta da terceira pré-eliminatória da competição.

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