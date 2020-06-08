Monaco anuncia que goleiro Subasic deixará o clube depois de oito anos

Um dos grandes ídolos da história do Monaco, o goleiro Danijel Subasic deixará a equipe do principado ao final do contrato, que se encerra no dia 30 de junho. O croata chegou ao clube francês em 2012 e fez parte da ascensão do time desde a segunda divisão até o mais alto patamar no futebol da França.
Atualmente, o arqueiro é reserva de Benjamin Lecomte, pois sofreu com muitas lesões desde a temporada 2018/19. Ao todo, Subasic fez 292 jogos com a camisa do Monaco e conquistou o Campeonato Francês em 2017.
- Parabenizo Danijel por sua jornada excepcional com o AS Monaco. Ele chegou no início do projeto, quando ainda estávamos na segunda divisão, e enfrentou muitos desafios todos esses anos para contribuir com os grandes sucessos da equipe. Ele é um grande jogador que mostrou aqui todas as suas qualidades esportivas e grande força de caráter. Quero agradecer a ele por sua lealdade e por tudo o que ele fez aqui. Danijel será sempre bem-vindo - disse Dmitry Rybolovlev, presidente do Monaco.O AS Monaco anuncia o fim da aventura com Danijel Subasic. Chegou a hora de dizer adeus a um grande atleta que se tornou uma lenda e um dos melhores goleiros da história do AS Monaco. ?⚪️?
????? ????????, ???????! pic.twitter.com/80ruZhOnGg— AS Monaco BR ?? (de ?) (@AS_Monaco_BR) June 8, 2020 E MAIS:Manhã do Mercado: Neymar quer sair da França, Cebolinha cobiçado, novidades sobre Marrony...E se os clubes europeus ganhassem características do futebol brasileiro?Ander Herrera afirma que as esperanças do Manchester United estão em três jogadoresTécnico da Roma, Paulo Fonseca negocia renovação com os italianosEmprestado ao Sevilla, Reguilón não revela seu futuroPela seleção da Croácia, Subasic chegou à final da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, onde foi vice-campeão. O goleiro foi peça importantíssima na caminhada, já que os croatas chegaram à decisão depois de disputas de pênaltis nas oitavas, nas quartas e nas semifinais. E MAIS: