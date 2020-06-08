Monaco anuncia que goleiro Subasic deixará o clube depois de oito anos

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Um dos grandes ídolos da história do Monaco, o goleiro Danijel Subasic deixará a equipe do principado ao final do contrato, que se encerra no dia 30 de junho. O croata chegou ao clube francês em 2012 e fez parte da ascensão do time desde a segunda divisão até o mais alto patamar no futebol da França.

Atualmente, o arqueiro é reserva de Benjamin Lecomte, pois sofreu com muitas lesões desde a temporada 2018/19. Ao todo, Subasic fez 292 jogos com a camisa do Monaco e conquistou o Campeonato Francês em 2017.

- Parabenizo Danijel por sua jornada excepcional com o AS Monaco. Ele chegou no início do projeto, quando ainda estávamos na segunda divisão, e enfrentou muitos desafios todos esses anos para contribuir com os grandes sucessos da equipe. Ele é um grande jogador que mostrou aqui todas as suas qualidades esportivas e grande força de caráter. Quero agradecer a ele por sua lealdade e por tudo o que ele fez aqui. Danijel será sempre bem-vindo - disse Dmitry Rybolovlev, presidente do Monaco.O AS Monaco anuncia o fim da aventura com Danijel Subasic. Chegou a hora de dizer adeus a um grande atleta que se tornou uma lenda e um dos melhores goleiros da história do AS Monaco. ?⚪️?