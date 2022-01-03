Monaco anuncia novo técnico dois dias após demissão de Niko Kovac

Ano novo, treinador novo. Nesta segunda-feira, o Monaco anunciou a chegada de Philippe Clement para o lugar deixado por Niko Kovac, demitido há dois dias. Aos 47 anos, o belga estava no comando do Club Brugge e assinou com a equipe francesa até junho de 2024. O comandante, inclusive, havia visto o último jogo do Monaco, no domingo, pela Copa da França, ao lado do vice-presidente do clube, Oleg Petrov.

+ Em grande jogo, Chelsea e Liverpool empatam neste domingo no Inglês- Sua capacidade demonstrada de tirar o melhor proveito de grupos jovens e talentosos, ao mesmo tempo que atinge objetivos cada vez maiores ao longo de sua carreira, torna-o a pessoa certa para perseguir de maneira lógica, e com uma ambição intacta, o capítulo que abrimos no início da temporada passada e que visava trazer o Monaco de volta à elite do futebol francês e ao cenário europeu a longo prazo - disse Petrov.

+ Coutinho no Flamengo? Veja brasileiros que estão sem espaço na Europa e poderiam voltar ao Brasil

Essa será a primeira de Clement fora da Bélgica. Antes, o treinador também já havia comandado Genk e Waasland-Beveren. No currículo, o treinador soma três títulos de campeonato belga, além de uma supercopa do país. Atualmente, o Monaco é o sexto colocado do Campeonato Francês, com 29 pontos, 16 a menos que o líder Paris Saint-Germain.