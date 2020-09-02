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futebol

Monaco anuncia a contratação de Kevin Volland, ex-Bayer Leverkusen

Jogador era um dos principais nomes do clube alemão e assinou por quatro anos na França...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 17:11

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 17:11
Crédito: Divulgação / Site oficial do Monaco
O Monaco anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Kevin Volland, que estava no Bayer Leverkusen, da Alemanha. O jogador de 24 anos assinou contrato até junho de 2024 com a equipe do Principado e, apesar de os franceses não terem revelados os valores, sua contratação girou em torno de 15 milhões de euros (R$ 95 milhões), segundo a imprensa alemã.- Agradeço aos dirigentes do Monaco pela confiança demonstrada. Estou muito contente por ingressar neste clube com uma grande história e grandes ambições. Acompanhei os primeiros resultados da equipe, agora estou ansioso por ingressar ao grupo e me esforçarei para trazer minhas qualidades - disse Volland em suas primeiras palavras.
Um dos principais nomes do Bayer Leverkusen na última temporada, Volland entrou em 40 partidas e balançou as redes 12 vezes. O alemão ainda deu dez assistências.

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