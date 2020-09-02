Monaco anuncia a contratação de Kevin Volland, ex-Bayer Leverkusen

O Monaco anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Kevin Volland, que estava no Bayer Leverkusen, da Alemanha. O jogador de 24 anos assinou contrato até junho de 2024 com a equipe do Principado e, apesar de os franceses não terem revelados os valores, sua contratação girou em torno de 15 milhões de euros (R$ 95 milhões), segundo a imprensa alemã.- Agradeço aos dirigentes do Monaco pela confiança demonstrada. Estou muito contente por ingressar neste clube com uma grande história e grandes ambições. Acompanhei os primeiros resultados da equipe, agora estou ansioso por ingressar ao grupo e me esforçarei para trazer minhas qualidades - disse Volland em suas primeiras palavras.