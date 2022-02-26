Moisés Ribeiro, atualmente na Ponte Preta, planeja evolução da equipe na temporada de 2022

O volante Moisés Ribeiro, jogador adquirido da Chapecoense pela Ponte Preta, quer o crescimento da equipe nas próximas semanas. Segundo o atleta, o grupo tem se dedicado para melhorar o rendimento em campo para as competições da temporada.'Nossa ideia é fazer uma ótima sequência agora para que a equipe possa crescer na temporada. Vamos continuar trabalhando para que as coisas aconteçam como estamos planejando em 2022', afirmou o volante.