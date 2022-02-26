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Moisés Ribeiro, atualmente na Ponte Preta, planeja evolução da equipe na temporada de 2022

O jogador tem grandes pretensões para o futuro no novo clube...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 14:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 14:46
O volante Moisés Ribeiro, jogador adquirido da Chapecoense pela Ponte Preta, quer o crescimento da equipe nas próximas semanas. Segundo o atleta, o grupo tem se dedicado para melhorar o rendimento em campo para as competições da temporada.'Nossa ideia é fazer uma ótima sequência agora para que a equipe possa crescer na temporada. Vamos continuar trabalhando para que as coisas aconteçam como estamos planejando em 2022', afirmou o volante.
De acordo com Ribeiro, seu plano é ajudar a Ponte Preta em 2022 com boas disputas e conquistas: 'A Ponte é um clube grande, com uma torcida gigante. Tenho muita vontade de fazer uma história aqui de títulos e boas atuações. Vou lutar muito por isso', concluiu Moisés.
Crédito: OatletaquerumcrescimentodaMacacanatemporada(Divulgação:PontePreta

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