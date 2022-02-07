Mohamed ressalta que ainda está analisando qual será o time ideal para encarar o Flamengo

O técnico do Atlético-MG, Antonio Mohamed, segue seus testes e observações para achar o time ideal da temporada e para o primeiro desafio grande do ano, que será a SuperCopa do Brasil, contra o Flamengo, no dia 20 de fevereiro, ainda sem local definido.
El Turco tem dito com frequência que avalia constamente o que pretender colocar de melhor em campo para encarar o Fla no duelo que definirá o supercampeão do Brasil.
O comandante alvinegro também explicou porque não usou Keno no duelo contra o Patrocinense, pelo Mineiro, evitando especulações de que o atacante não estaria pronto para atuar neste momento. Confira o que disse o técnico do Galo nos vídeos da matéria. Antonio Mohamed prometeu um Galo titular nos próximos dias, antes do duelo contra o Fla-(Pedro Souza/Atlético-MG)