Mohamed ressalta que ainda está analisando qual será o time ideal para encarar o Flamengo

O técnico do Atlético-MG, Antonio Mohamed, segue seus testes e observações para achar o time ideal da temporada e para o primeiro desafio grande do ano, que será a SuperCopa do Brasil, contra o Flamengo, no dia 20 de fevereiro, ainda sem local definido.

El Turco tem dito com frequência que avalia constamente o que pretender colocar de melhor em campo para encarar o Fla no duelo que definirá o supercampeão do Brasil.