Mohamed reconhece má partida do Atlético-MG contra o América: 'Temos de trabalhar'

A derrota por 2 a 1 para o América-MG não agradou o técnico do Atlético-MG, Antonio Mohamed, que reclamou bastante do desempenho do time. El Turco questionou o motivo de seus comandados cederem tantos espaços para o Coelho, que conseguiu superar o Galo após seis anos de jejum. Mohamed deu uma única solução para evitar que o time entre em crise: trabalho. E, quer ver seus jogadores focados para os próximos compromissos. O Atlético está com oito pontos, na quarta posição, mas ao fim da rodada pode sair do G4 do Brasileirão. Confira o que disse o treinador alvinegro, que lamentou perda de mais de um ano sem perder em BH, além de 21 jogos sem saber o que é derrota para o América. El Turco reclamou do desempenho do Galo contra o Coelho-(Pedro Souza/Atlético-MG)