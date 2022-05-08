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futebol

Mohamed reconhece má partida do Atlético-MG contra o América: 'Temos de trabalhar'

O Galo perdeu a invencibilidade de 35 jogos sem perder em casa, além de 21 jogos sem ser derrotado pelo Coelho...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 17:00
A derrota por 2 a 1 para o América-MG não agradou o técnico do Atlético-MG, Antonio Mohamed, que reclamou bastante do desempenho do time. El Turco questionou o motivo de seus comandados cederem tantos espaços para o Coelho, que conseguiu superar o Galo após seis anos de jejum. Mohamed deu uma única solução para evitar que o time entre em crise: trabalho. E, quer ver seus jogadores focados para os próximos compromissos. O Atlético está com oito pontos, na quarta posição, mas ao fim da rodada pode sair do G4 do Brasileirão. Confira o que disse o treinador alvinegro, que lamentou perda de mais de um ano sem perder em BH, além de 21 jogos sem saber o que é derrota para o América. El Turco reclamou do desempenho do Galo contra o Coelho-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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