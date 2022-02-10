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futebol

Mohamed explica escolha por escalar Tchê Tchê mesmo em fim de contrato no Atlético-MG

O treinador justificou o uso do meia, que pertence ao São Paulo, por ter de colocar todos os atletas em campo para serem avaliados ...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 18:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 18:24
O meia Tchê Tchê tem contrato com o Atlético-MG até o fim do Campeonato Mineiro, em abril. Ele, que veio emprestado pelo São Paulo ainda não tem seu destino definido, pois se o Galo quiser ficar com ele em definitivo, terá de desembolsar cerca de R$ 23 milhões para o Tricolor do Morumbi. Com esse cenário, o torcedor alvinegro questiona o motivo do técnico Antonio Mohamed ter utilizado o jogador no duelo contra a URT, pelo Campeonato Mineiro, quando o Galo foi derrotado pela equipe de Patos de Minas (1-0). “El Turco” disse que vai por todos do elenco em campo para serem avaliados, inclusive Tchê Tchê. Veja nos videos da matéria. Segundo o empresário do meio de campo, Nick Arcuri, ele tem sondagens de Internacional, Grêmio e equipes da MLS, dos EUA, mas que irá cumprir o vínculo com o Galo até o fim, mesmo se o São Paulo o negociar. Tchê Tchê ainda não sabe o seu destino após o término do vínculo com o Galo-(Divulgação/Atlético-MG)

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