Mohamed espera que elenco do Galo tenha a mesma minutagem até o jogo contra o Flamengo

O técnico Antonio Mohamed, do Atlético-MG, saiu satisfeito da goleada do time diante do Uberlândia (4 a 0) e já anunciou que para o duelo contra o Patrocinense, domingo, 6 de fevereiro, fora de casa, irá com força máxima.
A ideia do treinador alvinegro é deixar sua equipe com minutagem parecida, assim ter todos em boa forma física e técnica para o primeiro grande desafio do Galo na temporada, que é a Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, no dia, 20 de fevereiro.
"El Turco" também fez elogios ao elenco, afirmando se tratar de um plantel bem completo. Confira as análises do treinador alvinegro nos vídeos acima. Mohamed terá força máxima diante do Patrocinense para deixar a equipe em forma física e técnica no duelo diante do Fla-(Pedro Souza/Atlético-MG)