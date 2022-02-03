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Mohamed espera que elenco do Galo tenha a mesma minutagem até o jogo contra o Flamengo

O treinador quer a equipe entrosada e bem fisicamente para encarar o Rubro-Negro, no dia 20/2. Contra o Patrocinense, pelo Estadual, El Turco vai levar o que tem de melhor ...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 18:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 18:21
O técnico Antonio Mohamed, do Atlético-MG, saiu satisfeito da goleada do time diante do Uberlândia (4 a 0) e já anunciou que para o duelo contra o Patrocinense, domingo, 6 de fevereiro, fora de casa, irá com força máxima.
A ideia do treinador alvinegro é deixar sua equipe com minutagem parecida, assim ter todos em boa forma física e técnica para o primeiro grande desafio do Galo na temporada, que é a Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, no dia, 20 de fevereiro.
"El Turco" também fez elogios ao elenco, afirmando se tratar de um plantel bem completo. Confira as análises do treinador alvinegro nos vídeos acima. Mohamed terá força máxima diante do Patrocinense para deixar a equipe em forma física e técnica no duelo diante do Fla-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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