Mohamed espera que elenco do Galo tenha a mesma minutagem até o jogo contra o Flamengo

O técnico Antonio Mohamed, do Atlético-MG, saiu satisfeito da goleada do time diante do Uberlândia (4 a 0) e já anunciou que para o duelo contra o Patrocinense, domingo, 6 de fevereiro, fora de casa, irá com força máxima.

A ideia do treinador alvinegro é deixar sua equipe com minutagem parecida, assim ter todos em boa forma física e técnica para o primeiro grande desafio do Galo na temporada, que é a Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, no dia, 20 de fevereiro.