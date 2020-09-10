Modric sobre Bale: 'É homem adulto e precisa decidir o que é melhor'

Luka Modric comentou a situação de Gareth Bale no Real Madrid em entrevista para o “The Times”. Ambos atuaram juntos no Tottenham antes de se transferirem para a equipe merengue e o croata conhece bem o galês. No entanto, o veterano acredita que é o momento do atacante decidir o que quer para a carreira.

- Durante quase 12 anos jogamos juntos e é uma situação difícil para ele e para o clube. Bale precisa saber o que quer fazer. É um homem adulto e precisa decidir o que é melhor para ele. Para mim, Gareth segue sendo um grande jogador e ainda tem muito a oferecer no futebol. Só depende dele, se está com fome o suficiente ou com vontade de seguir em frente.O nome de Gareth Bale foi especulado no Manchester United e Tottenham pela imprensa inglesa para a próxima temporada. O Real Madrid quer se desfazer do atleta por conta do alto salário que recebe e das poucas oportunidades que tem no time principal sob comando do técnico Zidane.