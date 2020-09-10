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Modric sobre Bale: 'É homem adulto e precisa decidir o que é melhor'

Croata atua ao lado do galês desde os tempos de Tottenham, mas atacante segue com situação indefinida no Real Madrid. Bale já foi especulado no Manchester United...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 10:19

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 10:19
Crédito: Bale e Modric atuam juntos há quase doze anos desde o Tottenham até o Real Madrid (AFP
Luka Modric comentou a situação de Gareth Bale no Real Madrid em entrevista para o “The Times”. Ambos atuaram juntos no Tottenham antes de se transferirem para a equipe merengue e o croata conhece bem o galês. No entanto, o veterano acredita que é o momento do atacante decidir o que quer para a carreira.
- Durante quase 12 anos jogamos juntos e é uma situação difícil para ele e para o clube. Bale precisa saber o que quer fazer. É um homem adulto e precisa decidir o que é melhor para ele. Para mim, Gareth segue sendo um grande jogador e ainda tem muito a oferecer no futebol. Só depende dele, se está com fome o suficiente ou com vontade de seguir em frente.O nome de Gareth Bale foi especulado no Manchester United e Tottenham pela imprensa inglesa para a próxima temporada. O Real Madrid quer se desfazer do atleta por conta do alto salário que recebe e das poucas oportunidades que tem no time principal sob comando do técnico Zidane.

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