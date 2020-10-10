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Modric revela desejo de renovar com o Real Madrid, mas salienta: 'Estou consciente da minha idade'

Com 35 anos, meio-campista croata tem contrato até o final da atual temporada...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 18:53

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 18:53

Crédito: AFP
Com 35 anos e contrato apenas até o final da atual temporada, Luka Modric pensa em renovar com o Real Madrid. Entretanto, o meio-campista croata salienta que entende qualquer decisão tomada pelo clube.
- É claro que gostaria de ficar no Real Madrid, mas estou consciente da minha idade e o clube deve procurar o que é melhor para a equipe. Estou bem e enquanto sentir que sou importante, como tenho sido, gostaria de ficar. Quando não for assim, irei procurar novos desafios - disse.Desde 2012 no Real Madrid, Modric atuou em 347 partidas com a camisa do clube merengue, marcou 22 gols e deu 55 assistências. Em 2018, foi eleito o Melhor Jogador do Mundo.

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