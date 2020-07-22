Modric: 'Estávamos convencidos que venceríamos sem Cristiano'

Luka Modric revelou que os jogadores acreditavam no título, mesmo após a saída de Cristiano Ronaldo. Para o croata, a equipe não depende apenas de um jogador.

- Não vale a pena discutir a importância que Cristiano Ronaldo teve no Real Madrid, mas não é por ele não estar que não podemos ter as mesmas ambições. Estávamos convencidos que continuaríamos vencendo sem ele aqui, porque seja qual for a força do jogador, a equipe está sempre acima de tudo - disse ao "Sportske Novosti".