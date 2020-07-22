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futebol

Modric: 'Estávamos convencidos que venceríamos sem Cristiano'

Meio-campista croata disse que a equipe está acima de qualquer jogador...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 16:33

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 16:33

Crédito: AFP
Luka Modric revelou que os jogadores acreditavam no título, mesmo após a saída de Cristiano Ronaldo. Para o croata, a equipe não depende apenas de um jogador.
- Não vale a pena discutir a importância que Cristiano Ronaldo teve no Real Madrid, mas não é por ele não estar que não podemos ter as mesmas ambições. Estávamos convencidos que continuaríamos vencendo sem ele aqui, porque seja qual for a força do jogador, a equipe está sempre acima de tudo - disse ao "Sportske Novosti".
Aos 34 anos, Modric ainda é um dos pilares do Real Madrid. Na atual temporada, o croata atuou em 39 partidas, marcou cinco gols e deu oito assistências.

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