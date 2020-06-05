Modric conta episódio de briga entre Cristiano Ronaldo e José Mourinho

Crédito: Andrea Comas

Em um trecho da biografia de Luka Modric, divulgada pelo “Corriere dello Sport”, há uma passagem episódio que marcou o croata e que foi protagonizado por Cristiano Ronaldo e José Mourinho. Em uma partida da Copa do Rei, o técnico português teria levado o craque do time as lágrimas no vestiário e grandes nomes no elenco tiveram que intervir na situação.

- A reação de Mourinho me surpreendeu. Estávamos ganhando de 2 a 0, Ronaldo não perseguiu os rivais em sua reposição e Mourinho ficou furioso. Os dois brigaram por muito tempo em campo. No intervalo, voltando aos vestiários, vi Ronaldo desesperado, à beira das lágrimas. Ele disse: “Eu faço o meu melhor e ele (Mourinho) continua a me criticar”.