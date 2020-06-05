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futebol

Modric conta episódio de briga entre Cristiano Ronaldo e José Mourinho

Em sua biografia, croata diz que cobranças do técnico ao jogador o levou às lágrimas no intervalo de uma partida válida pela Copa do Rei. Treinador ficou no Real entre 2010 e 2013...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 13:44

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 13:44

Crédito: Andrea Comas
Em um trecho da biografia de Luka Modric, divulgada pelo “Corriere dello Sport”, há uma passagem episódio que marcou o croata e que foi protagonizado por Cristiano Ronaldo e José Mourinho. Em uma partida da Copa do Rei, o técnico português teria levado o craque do time as lágrimas no vestiário e grandes nomes no elenco tiveram que intervir na situação.
- A reação de Mourinho me surpreendeu. Estávamos ganhando de 2 a 0, Ronaldo não perseguiu os rivais em sua reposição e Mourinho ficou furioso. Os dois brigaram por muito tempo em campo. No intervalo, voltando aos vestiários, vi Ronaldo desesperado, à beira das lágrimas. Ele disse: “Eu faço o meu melhor e ele (Mourinho) continua a me criticar”.
Ao chegar nos vestiários, o treinador voltou a criticar o compatriota e a confusão poderia ter chegado às vias de fato, caso os companheiros não interviessem para evitar uma briga mais grave. O comandante passou pelo Real Madrid entre 2010 e 2013, mas no final sua relação com o plantel já estava desgastada.E MAIS:Conversas sobre renovação de Messi devem começar na próxima semanaCavani pode condicionar ida de Lautaro Martínez para o BarçaBayer Leverkusen rejeita proposto do Real Madrid por Kai HavertzApós nova ausência em treino, Barça diz que Messi está com contratura no quadríceps da perna direita E MAIS:

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