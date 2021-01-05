Modric aceita redução salarial e deve renovar com o Real Madrid

O vínculo entre Luka Modric e o Real Madrid não se encerrará em junho de 2021. De acordo com o "Mundo Deportivo", o croata aceitou as reduções propostas pelo clube merengue e renovará seu contrato por mais uma temporada.

A vontade de Modric de continuar no Real Madrid já era pública. O croata, porém, queria dois anos de contrato, mas acabou aceitando apenas uma temporada de vínculo. Ele também sofrerá uma redução salarial devido à pandemia do coronavírus. Em grande fase na temporada, Modric encerraria seu contrato em junho, assim como Sergio Ramos e Lucas Vázquez, que ainda não chegaram a um acordo pela renovação. O croata vem sendo um dos destaques da equipe de Zidane.