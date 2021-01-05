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futebol

Modric aceita redução salarial e deve renovar com o Real Madrid

Croata também queria um ano a mais do que foi proposto pelo
clube merengue, mas aceitou as exigências da direção...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 13:04

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 13:04

Crédito: JOSE JORDAN / AFP
O vínculo entre Luka Modric e o Real Madrid não se encerrará em junho de 2021. De acordo com o "Mundo Deportivo", o croata aceitou as reduções propostas pelo clube merengue e renovará seu contrato por mais uma temporada.
VEJA A TABELA DE LA LIGA
A vontade de Modric de continuar no Real Madrid já era pública. O croata, porém, queria dois anos de contrato, mas acabou aceitando apenas uma temporada de vínculo. Ele também sofrerá uma redução salarial devido à pandemia do coronavírus. Em grande fase na temporada, Modric encerraria seu contrato em junho, assim como Sergio Ramos e Lucas Vázquez, que ainda não chegaram a um acordo pela renovação. O croata vem sendo um dos destaques da equipe de Zidane.

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