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futebol

Modric abre as portas para Mbappé no Real Madrid: 'Grandes jogadores são sempre bem-vindos'

Atacante do Paris Saint-Germain vem sendo especulado na equipe merengue para a próxima temporada...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 11:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 11:58
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Antes da partida contra o Liverpool pela Liga dos Campeões, Luka Modric, do Real Madrid, falou sobre uma possível chegada de Kylian Mbappé ao clube. Para o croata, o camisa 7 do Paris Saint-Germain seria bem-vindo.
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- Temos visto muitas notícias sobre jogadores que podem vir e outros que podem partir. Mbappé é um excelente jogador e já provou isso no Paris Saint-Germain e na seleção francesa. Os grandes jogadores são sempre bem-vindos, mas não seria correto da minha parte falar sobre jogadores de outros clubes, particularmente nesta fase da temporada. Vamos de ter de ver o que irá acontecer na próxima temporada, mas ele é um jogador de topo e está entre os melhores do mundo.Na atual temporada, Mbappé participou de 40 partidas, marcou 33 gols e deu 10 assistências.

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