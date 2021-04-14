Modric abre as portas para Mbappé no Real Madrid: 'Grandes jogadores são sempre bem-vindos'

Antes da partida contra o Liverpool pela Liga dos Campeões, Luka Modric, do Real Madrid, falou sobre uma possível chegada de Kylian Mbappé ao clube. Para o croata, o camisa 7 do Paris Saint-Germain seria bem-vindo.

- Temos visto muitas notícias sobre jogadores que podem vir e outros que podem partir. Mbappé é um excelente jogador e já provou isso no Paris Saint-Germain e na seleção francesa. Os grandes jogadores são sempre bem-vindos, mas não seria correto da minha parte falar sobre jogadores de outros clubes, particularmente nesta fase da temporada. Vamos de ter de ver o que irá acontecer na próxima temporada, mas ele é um jogador de topo e está entre os melhores do mundo.Na atual temporada, Mbappé participou de 40 partidas, marcou 33 gols e deu 10 assistências.