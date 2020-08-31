Mkhitaryan rescinde com o Arsenal e assinará contrato com a Roma

Henrikh Mkhitaryan não é mais jogador do Arsenal. Em nota oficial, os Gunners informaram que o armênio rescindiu o contrato de forma amigável para se juntar em definitivo à Roma.
Mkhitaryan esteve emprestado ao clube italiano na última temporada. Contratado pelo Arsenal em 2018 depois de uma passagem pelo Manchester United, ele disputou 59 partidas e marcou nove gols pelo Arsenal.
Pela Roma, o armênio marcou nove gols em 28 jogos. Ele é o maior artilheiro de todos os tempos da Armênia e foi eleito o melhor jogador do país por nove vezes.