Mkhitaryan rescinde com o Arsenal e assinará contrato com a Roma

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Henrikh Mkhitaryan não é mais jogador do Arsenal. Em nota oficial, os Gunners informaram que o armênio rescindiu o contrato de forma amigável para se juntar em definitivo à Roma.

Mkhitaryan esteve emprestado ao clube italiano na última temporada. Contratado pelo Arsenal em 2018 depois de uma passagem pelo Manchester United, ele disputou 59 partidas e marcou nove gols pelo Arsenal.