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futebol

Mkhitaryan rescinde com o Arsenal e assinará contrato com a Roma

Atacante esteve emprestado pelo clube inglês aos italianos na última temporada...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 14:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2020 às 14:57
Crédito: Divulgação
Henrikh Mkhitaryan não é mais jogador do Arsenal. Em nota oficial, os Gunners informaram que o armênio rescindiu o contrato de forma amigável para se juntar em definitivo à Roma.
Mkhitaryan esteve emprestado ao clube italiano na última temporada. Contratado pelo Arsenal em 2018 depois de uma passagem pelo Manchester United, ele disputou 59 partidas e marcou nove gols pelo Arsenal.
Pela Roma, o armênio marcou nove gols em 28 jogos. Ele é o maior artilheiro de todos os tempos da Armênia e foi eleito o melhor jogador do país por nove vezes.

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