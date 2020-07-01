Mkhitaryan renova com a Roma até o final da próxima temporada

Henrikh Mkhitaryan será jogador da Roma até o final da próxima temporada. O clube italiano anunciou que chegou a um acordo com o Arsenal pela renovação de contrato do armênio. - Estou muito contente por continuar em Roma, porque ainda não alcancei todos os objetivos que defini neste clube. Estou ansioso para isso - disse o jogador.
Guigo Fienga, CEO do clube italiano, também revelou a alegria em continuar contando com Mkhitaryan.
- Estamos felizes por Henrikh ter decidido ficar conosco e nos ajudar a continuar crescendo. Os objetivos do clube não mudaram e sempre queremos ter jogadores em nosso clube, como Micki, que demonstrem desejo, profissionalismo e determinação, que representem nosso clube e nossos torcedores da maneira certa - revelou.? MICKI STAYS ?
We've agreed a deal that will see @HenrikhMkh stay until the end of the current season, with a preliminary agreement for the 2020-21 campaign too! ⚡️ #ASRoma— AS Roma English (@ASRomaEN) June 30, 2020 E MAIS:Raúl Jiménez diz gostar de ter nome envolvido em especulaçõesArsenal monitora a situação de Memphis Depay, do LyonEvra: 'Se o Manchester United está nessa posição, tem de agradecer ao Bruno Fernandes'Carlo Ancelotti quer seguir exemplo do Liverpool no rival EvertonArsenal renova contrato de jovem Bukayo Sako e Arteta elogiaChelsea lança novo uniforme para a temporada 2020/21Arsenal usa David Luiz para contratar Thiago Silva E MAIS: