Mkhitaryan renova com a Roma até o final da próxima temporada

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Henrikh Mkhitaryan será jogador da Roma até o final da próxima temporada. O clube italiano anunciou que chegou a um acordo com o Arsenal pela renovação de contrato do armênio. - Estou muito contente por continuar em Roma, porque ainda não alcancei todos os objetivos que defini neste clube. Estou ansioso para isso - disse o jogador.

Guigo Fienga, CEO do clube italiano, também revelou a alegria em continuar contando com Mkhitaryan.

- Estamos felizes por Henrikh ter decidido ficar conosco e nos ajudar a continuar crescendo. Os objetivos do clube não mudaram e sempre queremos ter jogadores em nosso clube, como Micki, que demonstrem desejo, profissionalismo e determinação, que representem nosso clube e nossos torcedores da maneira certa - revelou.? MICKI STAYS ?