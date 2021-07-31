Mkhitaryan comenta discussão entre Dzeko e Paulo Fonseca na Roma: 'Foi feio'

O meio-campista Henrikh Mkhitaryan, da Roma, concedeu uma entrevista ao jornal italiano Corriere dello Sport, e nela comentou sobre a discussão entre o atacante Edin Dzeko e o ex-treinador do clube, Paulo Fonseca, em uma situação que tirou a braçadeira de capitão do jogador bósnio.
Veja a tabela do Italiano- Foi feio para toda a gente. Ninguém queria ver uma cisão assim a acontecer. O positivo foi que continuámos a trabalhar e a jogar unidos pela equipa. Encontrámos uma forma de chegar a acordo e terminar a época, com o Edin a ajudar a equipe - disse Mkhitaryan.
Ainda que Paulo Fonseca tenha deixado o cargo de treinador da Roma, a situação da braçadeira de capitão ainda não mudou com a chegada de José Mourinho, visto que o atual capitão do clube continua sendo o meio-campista Lorenzo Pellegrini.
- Mesmo sem a braçadeira, o Dzeko é o nosso capitão, pela experiência e carisma que tem. Toda a gente gosta dele - concluiu o meio-campista armênio da Roma.
A troca no comando da Roma também não é garantia de paz no Olímpico, já que, quando os dois estavam no Manchester United, José Mourinho foi o responsável por duras críticas à Mkhitaryan. Após uma briga entre treinador e jogador, o meio-campista armênio deixou os 'Diabos Vermelhos' para assinar com o Arsenal.