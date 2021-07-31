Mkhitaryan comenta discussão entre Dzeko e Paulo Fonseca na Roma: 'Foi feio'

Crédito: Alberto PIZZOLI / AFP

O meio-campista Henrikh Mkhitaryan, da Roma, concedeu uma entrevista ao jornal italiano Corriere dello Sport, e nela comentou sobre a discussão entre o atacante Edin Dzeko e o ex-treinador do clube, Paulo Fonseca, em uma situação que tirou a braçadeira de capitão do jogador bósnio.

Veja a tabela do Italiano- Foi feio para toda a gente. Ninguém queria ver uma cisão assim a acontecer. O positivo foi que continuámos a trabalhar e a jogar unidos pela equipa. Encontrámos uma forma de chegar a acordo e terminar a época, com o Edin a ajudar a equipe - disse Mkhitaryan.

Ainda que Paulo Fonseca tenha deixado o cargo de treinador da Roma, a situação da braçadeira de capitão ainda não mudou com a chegada de José Mourinho, visto que o atual capitão do clube continua sendo o meio-campista Lorenzo Pellegrini.

- Mesmo sem a braçadeira, o Dzeko é o nosso capitão, pela experiência e carisma que tem. Toda a gente gosta dele - concluiu o meio-campista armênio da Roma.