Mkhitaryan afirma desejo de permanecer na Roma

Emprestado pelo Arsenal à Roma, o meia Henrikh Mkhitaryan ainda não sabe onde atuará na próxima temporada. Porém, no que depender do jogador, seu destino continuará sendo na capital italiana.

- Gostaria de ficar por muitos anos, mas a Roma deve concordar com o Arsenal. A filosofia do treinador vai bem comigo. Estou muito feliz por jogar esse tipo de jogo, que permite me divertir - disse o armênio em entrevista ao jornalista Grant Wahl.

Mkhitaryan chegou à Roma no início da temporada e atuou 17 vezes com a camisa do clube italiano. O jogador marcou seis gols e deu três assistências. Seu contrato de empréstimo vai até o fim da temporada.E MAIS:O dia do mercado: Victor pode não renovar com Galo, Thiago Silva na Premier League, Gerson cobiçado na Alemanha…E se os clubes europeus ganhassem características do futebol brasileiro?Manchester United faz proposta por Koulibaly, mas Napoli pede maisGoverno sérvio autoriza, e torcedores vão a estádio comemorar títuloMorata entra na mira da Inter de Milão para a próxima temporada E MAIS: