Missão impossível? Jair Ventura terá mais uma 'pedreira' na busca pela primeira vitória na Chape

Crédito: Técnico vai para o quinto clube diferente na carreira de treinador (Márcio Cunha/ACF

Nada é tão ruim que não possa complicar. Desde a chegada a Chapecoense, Jair Ventura trabalha diariamente para tentar corrigir os erros da equipe e recuperar o Verdão do Oeste.

Para entender a dificuldade do comandante, basta pegar os resultados do time. Nos quatro jogos que trabalhou, o Verdão teve dois empates e duas derrotas, uma delas que eliminou o time da Copa do Brasil.

Agora, Jair Ventura e cia terão mais uma missão daquelas no fim de semana, quando viajam até Belo Horizonte para encarar o Atlético-MG, no Mineirão.

Apesar da derrota na estreia para o Fortaleza, o Galo vem embalado e com uma evolução evidente no estilo de jogo.

Classificação