Missão impossível? Jair Ventura terá mais uma 'pedreira' na busca pela primeira vitória na Chape

Nada é tão ruim que não possa complicar. Desde a chegada a Chapecoense, Jair Ventura trabalha diariamente para tentar corrigir os erros da equipe e recuperar o Verdão do Oeste.
Para entender a dificuldade do comandante, basta pegar os resultados do time. Nos quatro jogos que trabalhou, o Verdão teve dois empates e duas derrotas, uma delas que eliminou o time da Copa do Brasil.
Agora, Jair Ventura e cia terão mais uma missão daquelas no fim de semana, quando viajam até Belo Horizonte para encarar o Atlético-MG, no Mineirão.
Apesar da derrota na estreia para o Fortaleza, o Galo vem embalado e com uma evolução evidente no estilo de jogo.
Classificação
Enquanto o Galo habita a parte alta da tabela, a Chapecoense é a 17ª colocada, com 2 pontos ganhos.