Mirray, ex-São Paulo, comemora classificação do Gama para próxima fase do Campeonato Brasiliense

O Gama goleou o Sobradinho por 4 a 1, no estádio Defelê, em partida válida pela sexta e última rodada do Campeonato Brasiliense 2021. Com dez pontos conquistados, o Periquito não só evitou o risco de rebaixamento, como também garantiu a classificação para a segunda fase do Candangão. > Fluminense tem semana decisiva por reforços para a LibertadoresUm dos personagens da goleada alviverde foi o meio-campista Mirray, revelado nas categorias de base do São Paulo, que já foi comparado a Paulo Henrique Ganso, atualmente no Fluminense. Mirray entrou no decorrer da partida e contribuiu com uma assistência na vitória do Gama.