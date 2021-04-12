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Mirray, ex-São Paulo, comemora classificação do Gama para próxima fase do Campeonato Brasiliense

O Gama, que ainda lutava para permanecer na elite de Brasília, garantiu a classificação para a próxima fase do Candangão...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 16:17

LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2021 às 16:17
Crédito: Gabriel Teles / Ascom Gama
O Gama goleou o Sobradinho por 4 a 1, no estádio Defelê, em partida válida pela sexta e última rodada do Campeonato Brasiliense 2021. Com dez pontos conquistados, o Periquito não só evitou o risco de rebaixamento, como também garantiu a classificação para a segunda fase do Candangão. > Fluminense tem semana decisiva por reforços para a LibertadoresUm dos personagens da goleada alviverde foi o meio-campista Mirray, revelado nas categorias de base do São Paulo, que já foi comparado a Paulo Henrique Ganso, atualmente no Fluminense. Mirray entrou no decorrer da partida e contribuiu com uma assistência na vitória do Gama.
- O resultado foi muito importante, pois garantimos a classificação para próxima fase da competição e ainda pude contribuir dentro de campo, servindo meus companheiros. Agora é corrigir os erros para ter uma sequência de bons resultados – comentou o meia.
Com o resultado, o Gama, que ainda lutava para permanecer na elite de Brasília, garantiu a classificação na segunda colocação do grupo A.

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