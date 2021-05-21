Mirray, ex-São Paulo, avalia positivamente momento no Gama: 'Satisfeito pelo meu desempenho'

O Campeonato Candango terminou no último fim de semana. O Gama conseguiu chegar até a fase semifinal da competição, mas foi derrotado justamente pelo Brasiliense, o campeão desta temporada. Um dos jogadores do Alviverde é o meia Mirray, de 27 anos, que iniciou a carreira nas categorias de base do São Paulo.

Ele foi apontado como o novo Paulo Henrique Ganso e chegou a ter uma multa rescisória estipulada em R$ 30 milhões na época. No entanto, lesões prejudicaram o andamento da carreira do atleta. O jogador avaliou a passagem pelo Distrito Federal destacou que vive boa fase na carreira.> Ao LANCE!, Fellype Gabriel analisa as fases de Vasco e Botafogo- Estou vivendo boa fase na carreira, pude iniciar uma temporada desde o início, fiquei satisfeito pelo meu desempenho nas partidas. Dentro de campo de certa forma ajudei minha equipe, infelizmente não conquistamos o título, mas não faltou garra e determinação na competição – comentou o meia.