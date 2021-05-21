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Mirray, ex-São Paulo, avalia positivamente momento no Gama: 'Satisfeito pelo meu desempenho'

O meio-campista também lamentou a queda na fase semifinal do Campeonato Brasiliense, mas destacou que não faltou garra e dedicação do elenco...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 14:36

LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 14:36
Crédito: SE Gama/ Divulgação
O Campeonato Candango terminou no último fim de semana. O Gama conseguiu chegar até a fase semifinal da competição, mas foi derrotado justamente pelo Brasiliense, o campeão desta temporada. Um dos jogadores do Alviverde é o meia Mirray, de 27 anos, que iniciou a carreira nas categorias de base do São Paulo.
> Confira as estatísticas do Campeonato Brasiliense de 2021
Ele foi apontado como o novo Paulo Henrique Ganso e chegou a ter uma multa rescisória estipulada em R$ 30 milhões na época. No entanto, lesões prejudicaram o andamento da carreira do atleta. O jogador avaliou a passagem pelo Distrito Federal destacou que vive boa fase na carreira.> Ao LANCE!, Fellype Gabriel analisa as fases de Vasco e Botafogo- Estou vivendo boa fase na carreira, pude iniciar uma temporada desde o início, fiquei satisfeito pelo meu desempenho nas partidas. Dentro de campo de certa forma ajudei minha equipe, infelizmente não conquistamos o título, mas não faltou garra e determinação na competição – comentou o meia.
Antes de vestir a camisa do Gama, Mirray ainda defendeu as equipes do Nacional-SP, São Bento-SP, Vila Nova-GO, Comercial-SP, Luverdense-MT, Coimbra-MG, Patrocinense-MG, URT-MG e Barretos-SP.

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