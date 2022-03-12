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Mirassol x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Paulista

Equipes se enfrentam neste domingo (13), às 16h, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela décima do Campeonato Paulista. Tricolor busca mais uma vitória no estadual
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LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2022 às 18:00

Publicado em 12 de Março de 2022 às 18:00

O São Paulo vai atrás de mais uma vitória no Campeonato Paulista na partida contra o Mirassol, neste domingo (13), às 16h, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 11ª rodada do estadual. TABELA> Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022 e simule os próximos jogos
O técnico Rogério Ceni deve poupar alguns jogadores para a partida, já que o São Paulo vem de dois clássicos seguidos e praticamente não mudou a equipe. Sendo assim, chance para alguns jogadores que querem mostrar serviço, como Rigoni, Patrick e Luciano.
Uma ausência importante é do meia Gabriel Sara, que sofreu uma entorse no tornozelo direito na derrota para o Palmeiras. Além dele, Gabriel, Alisson e Igor Vinícius seguem em tratamento no REFFIS e não jogam. Já Rafinha, suspenso, também será desfalque. O Mirassol está na segunda colocação do Grupo C, com 17 pontos conquistados. A equipe busca a primeira vitória após a saída do técnico Eduardo Baptista. O treinador Ivan Baitello terá os desfalques do zagueiro Thalisson Kelven e do atacante Zeca, ambos suspensos.
VEJA AS INFORMAÇÕES SOBRE O JOGO
MIRASSOL X SÃO PAULOLocal: Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP)Data/Horário: 13/03/2022, às 16hÁrbitro: Matheus Delgado CandançanAssistentes: Evandro de Melo Lima e Gustavo Rodrigues de OliveiraVAR: Marcio Henrique de GoisOnde acompanhar: RecordTV, Paulistão Play, Premiere e em Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do Esporte
MIRASSOLDarley; Rodrigo Ferreira, Lucão, Rayan e Pará; Luís Oyama, Du Fernandes e Camilo; Fabrício, Fabinho e Rafael. Técnico: Ivan Baitello.Desfalques: Thalisson Kelven e Zeca (suspensos)
SÃO PAULOJandrei, Moreira, Miranda, Léo e Reinaldo; Luan, Andrés Colorado e Patrick; Rigoni, Nikão (Marquinhos) e Luciano. Técnico: Rogério Ceni.Desfalques: Igor Vinícius, Gabriel, Diego Costa e Alisson (lesionados), Rafinha (suspenso)
Crédito: SãoPauloencaraoMirassolnestedomingo,foradecasa(Foto:MarcosFreitas/AgMirassolFC

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