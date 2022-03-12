Mirassol x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Paulista

O São Paulo vai atrás de mais uma vitória no Campeonato Paulista na partida contra o Mirassol, neste domingo (13), às 16h, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 11ª rodada do estadual. TABELA> Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022 e simule os próximos jogos

O técnico Rogério Ceni deve poupar alguns jogadores para a partida, já que o São Paulo vem de dois clássicos seguidos e praticamente não mudou a equipe. Sendo assim, chance para alguns jogadores que querem mostrar serviço, como Rigoni, Patrick e Luciano.

Uma ausência importante é do meia Gabriel Sara, que sofreu uma entorse no tornozelo direito na derrota para o Palmeiras. Além dele, Gabriel, Alisson e Igor Vinícius seguem em tratamento no REFFIS e não jogam. Já Rafinha, suspenso, também será desfalque. O Mirassol está na segunda colocação do Grupo C, com 17 pontos conquistados. A equipe busca a primeira vitória após a saída do técnico Eduardo Baptista. O treinador Ivan Baitello terá os desfalques do zagueiro Thalisson Kelven e do atacante Zeca, ambos suspensos.

VEJA AS INFORMAÇÕES SOBRE O JOGO

MIRASSOL X SÃO PAULOLocal: Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP)Data/Horário: 13/03/2022, às 16hÁrbitro: Matheus Delgado CandançanAssistentes: Evandro de Melo Lima e Gustavo Rodrigues de OliveiraVAR: Marcio Henrique de GoisOnde acompanhar: RecordTV, Paulistão Play, Premiere e em Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do Esporte

MIRASSOLDarley; Rodrigo Ferreira, Lucão, Rayan e Pará; Luís Oyama, Du Fernandes e Camilo; Fabrício, Fabinho e Rafael. Técnico: Ivan Baitello.Desfalques: Thalisson Kelven e Zeca (suspensos)

SÃO PAULOJandrei, Moreira, Miranda, Léo e Reinaldo; Luan, Andrés Colorado e Patrick; Rigoni, Nikão (Marquinhos) e Luciano. Técnico: Rogério Ceni.Desfalques: Igor Vinícius, Gabriel, Diego Costa e Alisson (lesionados), Rafinha (suspenso)