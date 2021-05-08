Mirassol x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Mirassol e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 16h, em Mirassol, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista de 2021. O Tricolor é líder geral da competição e do Grupo B, com 26 pontos, enquanto o Mirassol é líder do Grupo D, com 17 pontos conquistados.

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Os dois times já estão classificados para a próxima fase do campeonato, ou seja, não correm riscos nesta última rodada.

O São Paulo já está garantido na liderança do Grupo B e na liderança geral do torneio, tendo o compromisso diante do Mirassol como formalidade, cumprimento de tabela.

O que está em jogo para o Tricolor, porém, é a possibilidade de manter uma invencibilidade que já dura 10 partidas. Nos últimos 10 confrontos, o time do Morumbi venceu oito jogos e empatou dois.

Os dois empates, porém, foram nas duas últimas partidas da equipe, contra o Corinthians, pelo Paulistão, e contra o Racing, da Argentina, pela Libertadores (os dois jogos fora de casa). Contra o Mirassol, o Tricolor espera retomar o caminho das vitórias.

No último compromisso do Tricolor, Luciano e Daniel Alves deixaram o campo contundidos e tiveram a mesma lesão: estiramento na coxa (Luciano na coxa esquerda e Daniel na coxa direita). Assim, ambos são desfalques para a partida de domingo e para a sequência de jogos que a equipe tem pela frente.

Do outro lado, embora a eliminação não seja um risco, o Mirassol tem em jogo a liderança do Grupo D. Caso o Guarani vença contra a Inter de Limeira e o Mirassol perca contra o São Paulo, as duas equipes empatam em pontos e vitórias, dependendo do saldo de gols para definir o primeiro colocado.MIRASSOL X SÃO PAULOLocal: Estádio Campos Maia, Mirassol (SP)Data/Horário: 9 de maio de 2021 (domingo), às 16h (de Brasília)Arbitro: Thiago Duarte PeixotoAssistentes: Fabrini Bevilaqua Costa, Leonardo Tadeu Pedro e Ricardo Bittencourt da SilvaVAR: Douglas Marques das FloresOnde acompanhar: Premiere e Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do Esporte

MIRASSOLAlex Muralha; Daniel Borges, Danilo Boza, Reniê e Ernandes; Luís Oyama, Sousa e Cássio Gabriel; Diego Gonçalves, Rafinha (Lucas Silva) e Pedro Lucas. Técnico: Eduardo Baptista.