Mirassol vence e segue líder da Série C; veja o resumo dos jogos deste domingo

A quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série C de 2022 teve continuidade neste domingo (1). Fora de casa, o Mirassol venceu o Figueirense e chegou aos 10 pontos, ficando como líder isolado do torneio. Enquanto isso, Brasil de Pelotas e Confiança tiveram resultados ruins e não saíram da zona de rebaixamento.

FIGUEIRENSE 0 X 2 MIRASSOLO Mirassol segue sem saber o que é perder na atual edição da Série C. Jogando no Orlando Scarpelli, a equipe paulista foi superior e venceu o Figueirense, por 2 a 0. Paulinho abriu o placar para os visitantes na etapa inicial e Cristian Renato completou o marcador no segundo tempo. Assim, o Leão chegou aos 10 pontos e é líder do campeonato. Enquanto isso, o Figueira tem cinco e aparece na parte inferior da tabela.

FERROVIÁRIO 1 X 0 BOTAFOGO-PB​Depois de um começo ruim de Série C, o Ferroviário embalou a sua segunda vitória consecutiva na competição. Em casa, a equipe bateu o Botafogo-PB, por 1 a 0, com gol de Wagninho, ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o time cearense chegou aos seis pontos, mesma quantia do rival paraíbano.

SÃO JOSÉ-RS 1 X 1 BRASIL DE PELOTASEm casa, o São José buscava engatar de vez na Série C, mas não foi o que conseguiu. No duelo de gaúchos, cada equipe saiu com um pontos. O time da casa largou na frente do placar com gol de Cristiano. Contudo, já perto do fim, o Brasil de Pelotas conseguiu o empate, com Helerson.

CONFIANÇA 1 X 2 REMO​Fora de casa, o Remo afundou ainda mais o Confiança nesse começo de Série C. A equipe paraense saiu na frente com Brenner, mas sofreu o empate ainda primeira etapa, já que Matheuzinho marcou pelos donos da casa. Entretanto, Albano, na metade final do duelo, fez o segundo e garantiu mais um triunfo do clubes na competição.