Mirassol inova e adota energia solar para utilizar em seu CT

Crédito: Divulgação/Mirassol FC

A partir de maio de 2021 a conta de energia do Centro de Treinamento do Mirassol vai praticamente zerar. O clube acaba de se tornar o primeiro clube do Brasil a instalar energia solar fotovoltaica em seu CT e vai poder usar toda a economia para melhorar ainda mais as condições de trabalho da equipe. O Leão, acumula bons resultados dentro de campo desde 2020, agora dá mais um passo rumo ao topo para além das quatro linhas do gramado.

Para a instalação do sistema de energia solar no CT, a diretoria do Mirassol investiu cerca de R$300 mil. - Estamos fazendo esse investimento pensando na sustentabilidade e na redução de custos a longo prazo. A previsão de retorno de todo o investimento para antes de quatro anos. Nossa conta de luz, que hoje é de R$ 6.750 por mês, deve cair para uma mínima fração deste valor - afirma Edson Ermenegildo, presidente do Mirassol.Segundo os responsáveis pela instalação, o sistema deve gerar energia por mais de 25 anos, ou seja, serão no mínimo duas décadas sem se preocupar com a conta de luz.

Desde fevereiro, a Ecori Energia Solar é patrocinadora do Mirassol Futebol Clube, equipe da cidade de Mirassol, próxima a São José do Rio Preto, onde a empresa iniciou suas atividades. Agora essa “tabelinha” passará a produzir ainda mais resultados. A parceria com a Ecori reforça os três pilares que estruturam essa a atual gestão do clube: planejamento de longo prazo, economia e sustentabilidade.O patrocínio da Ecori e a instalação dos painéis solares no CT do clube fortalece a parceria e coloca a energia solar em pauta, na sala de TV do brasileiro, que como sabemos é apaixonado por futebol. Esse é um dos objetivos da empresa, investir no esporte e divulgar a energia solar.

- Ao decidir por um sistema de energia solar, o consumidor deve ter em mente que está escolhendo uma empresa com quem vai se relacionar por pelo menos 25 anos. É uma relação de confiança e de longo prazo - enfatiza Leandro Martins, presidente da Ecori Energia Solar.