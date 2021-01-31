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futebol

Mirassol ganha do Floresta fora de casa e tem vantagem na final da Série D

Clube paulista, com o marcador de 1 a 0 na cidade de Fortaleza, joga por qualquer igualdade para conquistar inédito título nacional...

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 22:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2021 às 22:08
Crédito: Partida aconteceu no estádio Vovozão por incêndio que se abateu na Arena Castelão (Ronaldo Oliveira/Floresta
O Mirassol joga por um empate no segundo confronto da final diante do Floresta para, no próximo sábado (6), se sagrar o campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. Isso porque, nesse sábado, o time do interior paulista abriu vantagem na disputa jogando fora de casa ao vencer por 1 a 0. >Como a Série D transcorreu até a sua decisãoDepois do incêndio que atingiu uma das cabines de rádio da Arena Castelão, o compromisso precisou modificado de palco e foi para o estádio Carlos de Alencar (o tradicional Vovozão), pertencente ao Ceará. Entretanto, as energias do Alvinegro de Porangabussu que vive boa fase na temporada não foram suficientes para inspirar os anfitriões da partida em questão.
O único tento da partida foi marcado já na segunda etapa aos 18 minutos. Ao dominar a bola na entrada da grande área, o atacante Netto puxou para a perna esquerda e bateu. A bola foi rasteira e o arqueiro Douglas Dias acabou "aceitando".
Como não existe o critério de gol qualificado nas competições da CBF, qualquer vitória por um gol de diferença do Floresta no confronto em Mirassol leva as penalidades enquanto, para o título, os cearenses precisam do triunfo por dois ou mais tentos de distância. Ao Leão da Alta Araraquarense, qualquer placar de igualdade será suficiente para a histórica (e inédita) conquista de nível nacional.

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