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Mirando a final do Campeonato Paulista, São Paulo recebe o Racing com escalação reserva

Tricolor deve entrar em campo com time alternativo para encarar os argentinos em confronto que pode garantir a classificação para o mata-mata da competição continental...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 10:00
Crédito: Staff Images / CONMEBOL
O São Paulo recebe o Racing, da Argentina, nesta terça-feira (18), às 21h30, no Morumbi, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Mesmo com a classificação em jogo, o Tricolor deve entrar em campo com o time reserva, pensando na final do Campeonato Paulista.SÃO PAULO LÍDER! VEJA A SITUAÇÃO DO GRUPO E DA LIBERTADORES DE 2021!
Nesta segunda-feira (17), a Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu as datas e os horários das partidas da final do Campeonato Paulista, entre São Paulo e Palmeiras. Assim, o primeiro jogo da decisão será disputado na quinta-feira (20), às 22h, no Allianz Parque.
Com a decisão da FPF, o Tricolor terá apenas um dia de intervalo entre o jogo contra o Racing e a final do Paulistão. Dessa forma, com a taça em disputa contra o Palmeiras, Crespo optou por poupar jogadores na competição continental e priorizar o matam-mata do estadual.
Vale lembrar que o São Paulo já vem de uma sequência de jogos com apenas um dia de intervalo. O time jogou no dia 12 contra o Rentistas, do Uruguai, pela Libertadores, no dia 14 contra a Ferroviária, pelas quartas de final do Paulistão e no dia 16 contra o Mirassol pela semifinal do Paulistão.
Agora, o Tricolor jogará contra o Racing tendo apenas um dia de descanso em relação à partida contra o Mirassol e depois enfrentará o Palmeiras, novamente com um dia de intervalo.A sequência só ficará mais tranquila entre as partidas da final, quando o São Paulo terá um período de dois dias de preparação para o jogo decisivo, no domingo (23), às 16h, no Morumbi.
Na última semana, diante do Rentistas, Hernán Crespo já escalou o time reserva e, inclusive, promoveu estreia do lateral Orejuela, que marcou um gol com apenas quatro minutos de jogo. Na ocasião, a partida foi disputada em Montevidéu, no Uruguai, e terminou em 1 a 1.
Para o jogo contra o Racing, o treinador deve repetir a estratégia e a provável escalação da equipe é: Lucas Perri; Diego Costa, Rodrigo Freitas e Bruno Alves; Orejuela, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Talles Costa e Welington; Vitor Bueno e Joao Rojas.Líder do Grupo E com oito pontos, mesmo número do Racing (Tricolor líder pelo saldo de gols), o São Paulo tem sua classificação praticamente encaminhada na competição e, caso vença os argentinos, já está classificado para a próxima fase.
Em caso de empate ou de derrota, o Tricolor depende ainda do resultado da partida entre Rentistas e Sporting Cristal, do Peru. Caso os uruguaios percam ou empatem, o Tricolor já está classificado. Caso eles vençam, a classificação seria decidida na última rodada.

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