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futebol

Miranda volta ao time e ajuda a manter trio defensivo do São Paulo invicto

Capitão do Tricolor retornou após lesão e foi destaque na classificação do time às quarats de final da Libertadores. Trio de zaga com ele, Arboleda e Léo nunca perdeu jogando junto...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 09:00
Crédito: STAFF/Conmebol
A vitória do São Paulo sobre o Racing, por 3 a 1, em Avellaneda e que garantiu o Tricolor nas quartas de final da Libertadores, foi especial para o zagueiro e capitão Miranda. Recuperado de uma mialgia na panturrilha esquerda, o camisa 22 voltou após quatro partidas e teve grande atuação, inclusive desarmando uma jogada do rival no começo do gol do primeiro gol do São Paulo. Além disso, fez uma boa interceptação em lance de perigo do Racing, quando a partida ainda estava empatada sem gols.
Nesta temporada, Miranda vem formando o trio de zagueiros com Arboleda e Léo. Atuando na zaga central, o ídolo são-paulino vem mantendo bons números com os parceiros no setor defensivo. O Tricolor nunca foi derrotado com Arboleda, Miranda e Léo formando a defesa titular: duas vitórias e dois empates.
TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores clicando aqui
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ATUAÇÕES: Marquinhos vive noite mágica na Libertadores e vira herói na classificação do São Paulo contra o RacingDestes duelos, três foram decisivos: as duas finais do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, quando o time não foi vazado e as quartas de final do estadual, quando venceu a Ferroviária (4 a 2), além de um clássico com o Corinthians (2 a 2).
Sendo assim, o São Paulo mostra que tem um sistema defensivo sólido quando todos os titulares estão à disposição nesse setor.

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