Miranda volta ao time e ajuda a manter trio defensivo do São Paulo invicto

Crédito: STAFF/Conmebol

A vitória do São Paulo sobre o Racing, por 3 a 1, em Avellaneda e que garantiu o Tricolor nas quartas de final da Libertadores, foi especial para o zagueiro e capitão Miranda. Recuperado de uma mialgia na panturrilha esquerda, o camisa 22 voltou após quatro partidas e teve grande atuação, inclusive desarmando uma jogada do rival no começo do gol do primeiro gol do São Paulo. Além disso, fez uma boa interceptação em lance de perigo do Racing, quando a partida ainda estava empatada sem gols.

Nesta temporada, Miranda vem formando o trio de zagueiros com Arboleda e Léo. Atuando na zaga central, o ídolo são-paulino vem mantendo bons números com os parceiros no setor defensivo. O Tricolor nunca foi derrotado com Arboleda, Miranda e Léo formando a defesa titular: duas vitórias e dois empates.

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ATUAÇÕES: Marquinhos vive noite mágica na Libertadores e vira herói na classificação do São Paulo contra o RacingDestes duelos, três foram decisivos: as duas finais do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, quando o time não foi vazado e as quartas de final do estadual, quando venceu a Ferroviária (4 a 2), além de um clássico com o Corinthians (2 a 2).