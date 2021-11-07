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Miranda vê mérito do Bahia em derrota do São Paulo: 'Prevaleceu a qualidade individual'

Zagueiro do Tricolor acredita que a diferença ficou por conta da felicidade do adversário em acertar um lance parecido com aqueles que seu time acabou sendo infeliz...
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Publicado em 

07 nov 2021 às 20:32

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 20:32

Crédito: Flickr/São Paulo FC
O São Paulo teve uma atuação ruim neste domingo, diante do Bahia, e acabou sendo derrotado por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Em um jogo importante para o destino das duas equipes, prevaleceu aquela que teve mais qualidade para finalizar, conforme destacou o experiente zagueiro Miranda. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Em entrevista para o Premiere, na saída de campo, o defensor são-paulino viu mérito do adversário e a infelicidade do Tricolor paulista em chutes parecidos com aquele que Rossi acertou e marcou o gol na segunda etapa da partida.
- Prevaleceu a qualidade individual, a gente teve a mesma jogada praticamente duas vezes para finalizar e fomos infelizes. Eles, com qualidade, colocaram no ângulo, merecida vitória - disse o zagueiro.
Nos minutos finais do duelo, Benítez e Shaylon arriscaram chutes colocados de fora da área, mas não conseguiram marcar para o São Paulo. O argentino parou em uma grande defesa de Danilo Fernandes, já o meio-campista finalizou para fora do gol, bem perto da trave do goleiro do Tricolor baiano.
O São Paulo teria chegado aos 40 pontos e ao nono lugar na tabela do Brasileirão-2021 se tivesse vencido o Bahia, mas com a derrota ficou com 37 pontos e na 13ª colocação, um ponto à frente do adversário baiano. Agora, na próxima quarta-feira, os comandados de Rogério Ceni irão até o Ceará para enfrentar o Fortaleza, às 21h30, pela 31ª rodada da competição nacional.

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