Miranda vê mérito do Bahia em derrota do São Paulo: 'Prevaleceu a qualidade individual'

Crédito: Flickr/São Paulo FC

O São Paulo teve uma atuação ruim neste domingo, diante do Bahia, e acabou sendo derrotado por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Em um jogo importante para o destino das duas equipes, prevaleceu aquela que teve mais qualidade para finalizar, conforme destacou o experiente zagueiro Miranda. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista para o Premiere, na saída de campo, o defensor são-paulino viu mérito do adversário e a infelicidade do Tricolor paulista em chutes parecidos com aquele que Rossi acertou e marcou o gol na segunda etapa da partida.

- Prevaleceu a qualidade individual, a gente teve a mesma jogada praticamente duas vezes para finalizar e fomos infelizes. Eles, com qualidade, colocaram no ângulo, merecida vitória - disse o zagueiro.

Nos minutos finais do duelo, Benítez e Shaylon arriscaram chutes colocados de fora da área, mas não conseguiram marcar para o São Paulo. O argentino parou em uma grande defesa de Danilo Fernandes, já o meio-campista finalizou para fora do gol, bem perto da trave do goleiro do Tricolor baiano.