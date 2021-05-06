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Miranda valoriza empate do São Paulo: 'Viemos em busca de pontuar'

Zagueiro e capitão da equipe comentou sobre o empate sem gols diante do Racing e fez um panorama sobre a situação do Tricolor no Grupo E da Libertadores...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 21:48

LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 21:48
Crédito: Staff Images / CONMEBOL
Destaque do São Paulo no empate sem gols com o Racing, pela terceira rodada do Grupo E da Libertadores, o zagueiro Miranda fez uma avaliação da partida, onde o São Paulo jogou cerca de 15 minutos com um jogador a menos, após a expulsão de William.
ATUAÇÕES: Miranda faz ótima partida, e São Paulo segura o empate fora
Para o capitão do Tricolor, o empate foi bom devido as circunstâncias da partida e o adversário difícil.
VEJA A POSIÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES - Foi um bom resultado, diante das circunstâncias do jogo. Jogamos praticamente 15 minutos com um jogador a menos. Então, o time teve um bom desempenho, viemos em busca de pontuar e o objetivo foi conquistado - afirmou o camisa 22. Miranda também falou sobre a sequência da equipe na Libertadores, e o que esse empate pode representar para o São Paulo em busca da classificação às oitavas de final.
- Com esse empate, nós seguimos em primeiro, seguimos fortes. Com certeza, temos totais condições de permanecer na liderança e fazer uma grande campanha na Libertadores - finalizou.
Com o resultado, o São Paulo continua na liderança do Grupo E, com sete pontos, enquanto o Racing é o segundo colocado, com quatro pontos conquistados. O Tricolor volta a campo no domingo, diante do Mirassol, fora de casa, na última rodada do Campeonato Paulista.

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