Miranda valoriza empate do São Paulo: 'Viemos em busca de pontuar'

Crédito: Staff Images / CONMEBOL

Destaque do São Paulo no empate sem gols com o Racing, pela terceira rodada do Grupo E da Libertadores, o zagueiro Miranda fez uma avaliação da partida, onde o São Paulo jogou cerca de 15 minutos com um jogador a menos, após a expulsão de William.

ATUAÇÕES: Miranda faz ótima partida, e São Paulo segura o empate fora

Para o capitão do Tricolor, o empate foi bom devido as circunstâncias da partida e o adversário difícil.

VEJA A POSIÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES - Foi um bom resultado, diante das circunstâncias do jogo. Jogamos praticamente 15 minutos com um jogador a menos. Então, o time teve um bom desempenho, viemos em busca de pontuar e o objetivo foi conquistado - afirmou o camisa 22. Miranda também falou sobre a sequência da equipe na Libertadores, e o que esse empate pode representar para o São Paulo em busca da classificação às oitavas de final.

- Com esse empate, nós seguimos em primeiro, seguimos fortes. Com certeza, temos totais condições de permanecer na liderança e fazer uma grande campanha na Libertadores - finalizou.