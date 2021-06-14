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Miranda tem estiramento na coxa esquerda e deve desfalcar a equipe do São Paulo nas próximas partidas

O zagueiro deixou o campo após sentir dores na perna, na partida diante do Atlético Mineiro, no último domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 14:26

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 14:26

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O zagueiro e capitão do São Paulo, Miranda, passará a ser mais um dos atletas do clube no departamento médico. Após deixar o campo na partida contra o Atlético Mineiro sentindo dores, o zagueiro teve diagnosticado um estiramento na região posterior da coxa esquerda e, assim, deve desfalcar a equipes nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro.
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De acordo com o clube, Miranda já iniciou os trabalhos de recuperação física no Reffis e está sob a supervisão do departamento médico do São Paulo.
Em maio, Daniel Alves e Luciano tiveram lesão semelhante, ficando quase 20 dias fora das partidas do Tricolor. Mais recentemente, no dia 20 de maio, o meia Martín Benítez também sofreu um estiramento na coxa e somente nesta segunda-feira (14) voltou a treinar com bola, iniciando sua transição de volta aos gramados.
Além de Miranda e Benítez, o volante Luan e o ala Daniel Alves também estão em tratamento de lesão. Luan teve um edema na coxa, enquanto Daniel Alves sofreu uma lesão em seu joelho, e não tem previsão de retorno.Nas últimas partidas, o Tricolor sofreu bastante com os desfalques e ainda não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro. Além dos lesionados, o time ficou sem Liziero por um período e devido à sua convocação para a seleção olímpica e está sem Arboleda, convocado pelo Equador para a Copa América.
Buscando sua primeira vitória no Brasileirão, o São Paulo recebe, nesta quarta-feira (16), a Chapecoense, pela quarta rodada da competição. A bola rola a partir das 19h, no Morumbi.

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